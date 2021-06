ZERO 31 Comunicação: experiência que faz crescer

Na última década, o mercado publicitário passou por uma transformação profunda. Porém, nos últimos anos, especialmente com o surgimento da Covid-19, os desafios se multiplicaram. Mas para a agência Zero31 Comunicação, superar barreiras fez parte de sua rotina desde sua fundação, em 2007. Hoje, com 14 anos de vida, a empresa passou pela revolução Off e On nos meios da propaganda, enfrentou diferentes crises econômicas e políticas no país, o que lhe deu maturidade para lidar com o imponderável surgido na crise sanitária mundial. Na última década, o mercado publicitário passou por uma transformação profunda. Porém, nos últimos anos, especialmente com o surgimento da Covid-19, os desafios se multiplicaram. Mas para a agência Zero31 Comunicação, superar barreiras fez parte de sua rotina desde sua fundação, em 2007. Hoje, com 14 anos de vida, a empresa passou pela revolução Off e On nos meios da propaganda, enfrentou diferentes crises econômicas e políticas no país, o que lhe deu maturidade para lidar com o imponderável surgido na crise sanitária mundial.





Para o fundador e diretor da agência, o publicitário Anselmo Grossi, a experiência adquirida ao longo dos anos tem sido importante neste momento. Ele destaca que o mais importante é entender os processos e evoluir com eles: “Em 2007 tínhamos um cenário de incertezas, a internet era um canal ainda desconhecido, muito se comentava no fim dos meios tradicionais. Mas, ao longo desses 14 anos, vimos que as inovações criaram novos meios e fortaleceram os veículos tradicionais como jornais, TV e rádio, que, se opondo as expectativas, tiveram seu alcance amplificado, evoluindo e migrando para os meios digitais. É incontestável a revolução digital, esse caminho continuaremos a seguir, paralelamente, diante da evolução dos meios de comunicação, diante das mudanças de comportamento e hábitos de consumo.”





CRIATIVIDADE

Para o futuro, especificamente no setor corporativo, incluindo as agências de publicidade, Anselmo Grossi acredita que o formato mudará mais ainda. “A pandemia forçou o trabalho remoto, estruturas foram alteradas e isso sinaliza ser um caminho sem volta. O que temos certeza mesmo é a incerteza, mas o que nunca mudará no mercado de comunicação será a criatividade, seja para criar campanhas, estratégias ou soluções.”





RELAÇÕES TRANSPARENTES

A Zero31 Comunicação atende grandes players, dentro e fora de Minas Gerais, em diversos seguimentos como material de acabamento, saúde, alimentação, agronegócio, educação, entre outros. “Nossa agência se consolida no mercado pela sua criatividade e excelência tanto no que se propõe a entregar como a atender, se dedicando e acreditando nas relações, sejam elas com colaboradores, clientes ou parceiros”, completa o publicitário.