Principais tendências do inverno

(foto: Fotos: Divulgação) A moda se reinventa a cada ano. Novas cores, estampas, modelagens. Para este inverno, a dica é apostar em peças atemporais com toques modernos e originais. De acordo com a especialista paulista Liziane de Paula, da MOB, a marca aposta em tendências que apareceram nas passarelas e prometem fazer sucesso.





"Para a temporada, nossa paleta de cores traz novidades como os tons cítricos. É o caso do pink, que é o novo hit da estação", explica a profissional, que ressalta a importância do estilo e, principalmente, do conforto que se tornou fundamental para a mulher, e nunca sai de moda. Versáteis, os modelos curingas e fluidos são ótimas opções para inúmeras ocasiões.

Vejam as tendências hit, segundo Liziane:





1. Wide leg e slouchy: as novas nomenclaturas para o que chamávamos de pantalona e shape cenoura chegam para garantir ainda mais estilo aos looks de inverno. As peças jeans fazem referência aos anos 70 e são marcadas pela cintura alta e caimento descontraído.





2. Estampas aquareladas e geométricas: a delicadeza e a sofisticação de traços e cores serão as queridinhas do momento. Elas agregam personalidade ao visual e prometem trazer modernidade e leveza aos looks.





3. Tricô: a técnica secular é perfeita para aquecer e nunca sai de cena. Para inovar, fio similar ao cashmere, com variedade de cores e modelos.





4. Comfy: coringas, as peças confortáveis são ainda mais procuradas neste período de pandemia e home office. Para manter o estilo, a aposta é na variedade de tecidos e modelagens, que vão além do moletom e ganham um ar mais sofisticado com peças que mesclam couro, linho e tricô.