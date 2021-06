Live do Telê Santana leva para o mundo a supremacia de Atlético e América

Os jornalistas Leopoldo Siqueira e Izabel Guimarães comandaram a premiação (foto: Reprodução/Divulgação)

Com a estreia da Castelo Motors, como patrocinadora exclusiva, a premiação do 20º Troféu Telê Santana foi dominada pela dupla Atlética e América. Este ano, o evento não teve a tradicional "Noite de Gala", a grande festa reúne a nata do esporte mineiro no Mineirão, quando é realizada a entrega do cobiçado troféu. Porém, para compensar, o evento ganhou o mundo por meio do YouTube, no canal do Alterosa Esporte. Devido à pandemia da Covid-19, a cerimônia de entrega do troféu aos melhores do esporte mineiro na temporada 2020 (finalizada em 2021) aconteceu em uma live, sob comando da dupla de jornalistas Leopoldo Siqueira e Izabel Guimarães, apresentadores do Alterosa Esporte.

DOMÍNIO ALVINEGRO Campeão mineiro de 2020 e terceiro colocado no Brasileiro, o Atlético emplacou seis jogadores na Seleção do Troféu Telê Santana. Semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão da Série B na temporada passada, o América colocou quatro jogadores entre os melhores. O treinador Lisca, do Coelho, já havia garantido o troféu de melhor técnico do ano.

RECORDISTA CELESTE

O único jogador do Cruzeiro na Seleção foi o goleiro Fábio, recordista histórico conquistou seu 12º troféu de melhor da posição em Minas. O time celeste, no entendo, levou também o troféu de revelação de 2020, com o lateral Matheus Pereira.





O prêmio de destaque do interior ficou com o Pouso Alegre, campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2020. Por fim, o troféu de destaque nacional foi entregue ao time feminino de vôlei do Minas Tênis Clube, campeão da Superliga Feminina sobre o Praia Clube, além do Campeonato Estadual e da Copa Brasil.

VOTAÇÃO

Os ganhadores do Troféu Telê Santana são selecionados a partir dos votos da crônica esportiva dos Diários Associados, do Conselho de Notáveis – composto por craques que fizeram história no Brasil e no mundo. Depois, eles disputam os milhares de votos de telespectadores do programa Alterosa Esporte. A votação ficou disponível na internet, no endereço alterosa.com.br/trofeutele, entre 13 a 30 de abril.

INTERAÇÃO

Durante a live, o sorteio de camisas do clube do coração animou os telespectadores. Foram mais de 10 mil inscritos e quatro torcedores foram sortudos levaram as camisas oficiais autografadas do América, Atlético, Cruzeiro e Minas. A participação foi simples. Bastou apontar o celular para o QR code apareceu na tela, preencher o formulário informando o e-mail e o time do coração. Os ganhadores, divulgados no Alterosa Esporte de segunda-feira, foram: camisa do Galo – Rafael Gleidson Campos Cordeiro; camisa do América – Náthaly Julya de Andrade costa; camisa do cruzeiro – Tarcísio dos Santos; camisa do Minas Tênis Clube – Matheus Teodoro da Silva.

PATROCÍNIO E PARCEIROS

Em seu formato original, a cerimônia de entrega do troféu Telê Santana sempre é um desfile de grande marcas. O evento movimenta o mercado mineiro, reunindo representantes dos principais segmentos da sociedade mineira: desportistas, políticos, empresários, imprensa e torcedores, entre outros. Idealizado e realizado pela TV Alterosa, por intermédio do programa Alterosa Esporte, o troféu conta com promoção do jornal Estado de Minas e do Superesportes. E, este ano, teve o patrocínio inédito da Castelo Motors BH, e como parceiros Cristais Cadoro, Seleto Trajes, Mercograff e Sketch.

AUDITORIA

Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.

SELEÇÃO TELÊ SANTANA

>> GOLEIRO – Fábio (Cruzeiro)

>> LATERAL-DIREITO – Guga (Atlético)

>> ZAGUEIRO – Júnior Alonso (Atlético)

>> ZAGUEIRO – Messias (América)

>> LATERAL-ESQUERDO – Guilherme Arana (Atlético)

>> VOLANTE – Jair (Atlético)

>> VOLANTE – Juninho (América)

>> MEIA – Hyoran (Atlético)

>> MEIA – Alê (América)

>> ATACANTE – Keno (Atlético)

>> ATACANTE – Ademir (América)

>> REVELAÇÃO – Matheus Pereira (Cruzeiro)

>> DESTAQUE DO INTERIOR – Pouso Alegre (Pouso Alegre)

>> MELHOR TÉCNICO – Lisca (América)

>> DESTAQUE NACIONAL – Vôlei Feminino do Minas Tênis Clube