MARCA NOVA

O Atlético fechou mais um patrocínio para seu uniforme de jogo: a ABC da Construção, rede varejista omnichannel de materiais de acabamento para construção. O contrato prevê exposição da marca na parte frontal do calção do time profissional até dezembro deste ano. A estreia da marca no calção será no jogo contra o Remo, em 2 de junho, no Pará, pela 3ª fase da Copa do Brasil.





BOTICÁRIO X COVID-19

O Grupo Boticário comemora mais um avanço em seu processo de aumentar a segurança de seus colaboradores, clientes e fornecedores. A empresa implantou com sucesso em uma de suas lojas uma máquina capaz de eliminar por completo qualquer bactéria ou vírus, inclusive o do coronavírus. A partir de lâmpadas emissoras de luz UV-C de alta performance, pesquisadores do Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes da Universidade de Campinas (Leve-Unicamp) concluíram a efetividade microbicida do aparelho contra a covid-19.





SUCESSO

Nos estudos, foram inoculados o vírus Sars-CoV-2 em pó compacto de maquiagem e em um batom. Expostos à luz UV-C, foi possível medir a efetividade do tratamento numa curva de exposição, sendo detectada ação virucida completa, eliminando o vírus desses produtos. "Ficamos muito felizes de, neste momento, adaptar essa tecnologia, que já é utilizada para esterilização no ambiente hospitalar há décadas, à nova realidade dentro das lojas", comemora Miguel Krigsner, presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. O equipamento é utilizado na loja Quem disse, berenice?, no shopping Palladium, em Curitiba. O objetivo é incentivar outros franqueados em todo o Brasil a também adotarem a tecnologia.





NA INTIMIDADE

A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) promoverá o Branding@ABA, evento virtual que discutirá o marketing da intimidade – conceito que exemplifica como consumidores que são protagonistas em uma sociedade questionadora e vigilante impactam diretamente na reputação e relevância das marcas na era da "pós-realidade". O debate será realizado em 15 de junho, através da plataforma zoom, das 9h às 10h30, e reúne profissionais renomados e experientes para debater as questões mais importantes da década, que promete ser uma das mais desafiadoras da história das marcas.





CRESCIMENTO

Como era esperado, o faturamento no Dia das Mães nos e-commerces do país apresentou crescimento de 14% em relação ao ano passado, e bateu R$ 6,4 bilhões, de acordo com estudo realizado pela All iN & Social Miner. O ticket médio dos presentes ficou em R$ 476,90 (crescimento de 21% em relação a 2020). O público masculino foi o que mais desembolsou – em média, R$ 610 –, enquanto as mulheres investiram em média R$ 422,30. Levantamento revela ainda que o pico de vendas on-line foi a apenas três dias da data do evento – em 6 de maio, e que as categorias que mais lucraram neste ano foram telefonia e eletrodomésticos e ventilação.





QUEDA

Minas Gerais sofreu redução de 9% no número de pequenos negócios ativos. Uma em cada 10 empresas optantes pelo Simples Nacional se tornaram inativas em Minas Gerais. No levantamento do Sebrae Minas, com base nos dados da Receita Federal, 272.976 pequenos negócios do estado não entregaram a Declaração Anual do Simples Nacional nos últimos dois anos e foram consideradas inaptas pela Receita. A maioria (62%) é Microempreendedor Individual (MEI).





REDUÇÃO

Cerca de 2,7 milhões de empresas se tornaram inaptas em todo o país, sendo 2,4 milhões optantes pelo Simples - MEI, Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). Entre os pequenos negócios declarados inaptos, 75% são MEI, algo em torno de 1,7 milhão. Em dezembro do ano passado, Minas Gerais tinha cerca de 2 milhões de micro e pequenas empresas, incluindo o Microempreendedor Individual (MEI). Hoje, o

total de empresas desses segmentos é de pouco

mais de 1,8 milhão, redução de 9%.





LICITAÇÃO CEF

Com verba anual de R$ 374,5 milhões, a Caixa Econômica Federal está recebendo propostas para licitação. Serão selecionadas três agências, mas o edital informa que o banco pode não usar todo o valor até o final do contrato. A CEF é atendida pela Artplan, Nova/SB e Propeg. Os contratos se encerram no início de novembro. Para participar, as agências terão que comprovar que atenderam, no último ano, clientes com verba de R$ 50 milhões, além de possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 3.745.500. O edital está disponível no site Licitações Caixa (https://www.licitacoes.caixa.gov.br/

SitePages/pagina inicial.aspx)





SEM IMPOSTO

A última quinta-feira foi de comprar com descontos de até 70% em produtos em mais de 30 categorias. Foi o Dia Livre de impostos (DLI), ação que com mais de dois mil varejistas brasileiros. Em sua 15ª edição, a data tem a proposta de alertar os brasileiros sobre o alto índice tributário do país – em média, a população trabalha mais de 150 dias por ano só para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Com a pandemia da Covid-19, os estabelecimentos foram ainda mais afetados pelo abre e fecha. Muitos empresas estendem a promoção até o final do ano, reduzindo impostos em várias mercadorias ou serviços. Salões de beleza, academias, brinquedos, chocolate, eletrodomésticos e até cinema entraram nos descontos, presentes em 253 cidades de 25 estados. Valeu a pena conferir diretamente na hora da compra.