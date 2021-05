Gerdau abre vagas de estágio para estudantes em Minas Gerais

(foto: Divulgação)



A Gerdau divulgou a nova edição do G.Star, seu programa de estágios. Serão disponibilizadas 80 vagas em todo o país para estudantes de todos os cursos interessados em desenvolver competências associadas ao intraempreendedorismo, à inovação e à criatividade. Os estagiários poderão atuar nas áreas comercial, de compras, TI, RH, jurídico, investimentos, logística portuária, manutenção, marketing, mineração, operações, segurança do trabalho e empresarial, suprimentos e qualidade.

Para Minas Gerais, serão 10 vagas para unidades da empresa localizadas em Contagem, Itabirito, Miguel Burnier (distrito de Ouro Preto) e Três Marias. Podem se candidatar estudantes de qualquer curso nas modalidades presencial ou EAD, com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O processo seletivo inclui inscrição, assessment on-line, uma live do programa, dinâmica de grupo on-line, painel com líderes e áreas de pessoas e entrevistas finais. Os admitidos começam a trabalhar na empresa em agosto. As inscrições estão abertas até 10 de junho pelo site www.estagiogerdau.com.br.





DIVERSIDADE Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social da Gerdau, destaca a diversidade como um dos focos do processo seletivo. "Acreditamos que a diversidade é elemento essencial para ambientes de trabalho mais produtivos, em que colaboração e aprendizado caminham juntos para o desenvolvimento profissional. Para nós, é importante que esse ambiente diverso seja realidade desde o início da jornada profissional e, por isso, criamos vagas de estágio destinadas a públicos específicos como mulheres, negros e pessoas com deficiência", afirma.

A Gerdau oferece bolsa-auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade). Todas as informações estão disponíveis no site www.estagiogerdau.com.

A empresa é considera a maior do país na produção de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. O Programa de Desenvolvimento alia prática, troca de experiências e capacitações teóricas para preparar futuros líderes e estimular o protagonismo. Atualmente, mais de 200 estagiários atuam na empresa em todo o Brasil.