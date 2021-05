SBT/Alterosa consolida expansão no futebol com a Copa América

Com a Copa América, a emissora passa a ter cinco grandes competições em seu portfólio (foto: Montagem/SBT/Divulgação )



Depois de garantir em sua grade as competições de clubes mais importantes do planeta – Copa Libertadores, a Champions League e a Liga Europa, o SBT/Alterosa dá mais um drible desconcertante na concorrência ao confirmar a exclusividade na transmissão da Copa América 2021. A competição começa em 13 de julho, mas a Seleção Brasileira estreia no dia seguinte, diante da Venezuela. Em Minas, a competição será exibida também com exclusividade pela TV Alterosa.





FORÇA COMERCIAL Em recente entrevista a esta coluna, o diretor comercial do SBT, Fred Muller, adiantava que a emissora "estava no mercado" e que poderia anunciar a qualquer momento novos produtos para seu portfólio. E, neste ritmo, tão logo divulgou a oficialização da competição de seleções das Américas, dois contratos publicitários foram confirmados para jogos que envolvam a Seleção Brasileira: as marcas Kwai e Betfair como patrocinadoras masters em TV aberta.

Como os patrocinadores oficiais da competição têm prioridade, o Kwai, plataforma de vídeos, foi o primeiro a fechar. A empresa fará ações de mídia com a Conmebol durante a competição. Já o Betfair, empresa de apostas, tem tradição em patrocinar competições da Conmebol, tais como Libertadores e Copa Sul-Americana. Pelo menos mais quatro cotas estão sendo negociadas. E a expectativa do Departamento de Marketing da empresa é de que até o final deste mês estejam fechadas.





ATÉ A FINAL Está prevista a transmissão em TV aberta de 11 jogos. Além do jogo de abertura, todos os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase e no mata-mata. Caso o Brasil seja eliminado até as quartas de final, o acordo contempla as semifinais e a final, o que seria algo inédito na TV aberta. O Brasil está no Grupo B da competição. Além da Venezuela, o time brasileiro terá pela frente a Colômbia, o Equador e o Peru. Vale lembrar que o time de Tite é o atual campeão da Copa América. A Seleção conquistou o título em 2019, atuando em casa.

O SBT voltará a exibir a Copa América após 32 anos. Sua última edição no canal foi em 1989, realizada no Brasil e vencida pela Seleção Brasileira. Agora, o SBT assume também a produção e exibição de um pay-per-view da competição na TV por assinatura, em parceria com a Conmebol, uma das imposições da empresa japonesa Dentsu, que gerencia a Copa América, para fechar acordo.





AMARELINHO Um dos personagens mais marcantes nas transmissões esportivas do SBT durante as Copas do Mundo de 1990 e 1994 deve reaparecer em breve na telinha da emissora. Trata-se do Amarelinho, mascote que pode ressurgir nas disputas da Copa América. O SBT revalidou o cadastro da marca 'Amarelinho, torcedor SBT!' no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), procedimento-padrão das emissoras para utilizar nomes de programas, quadros e outras atrações sem o risco de ser copiado ou perder títulos importantes. O registro consta na “Revista da Propriedade Intelectual”, publicado em 4 de maio. O cadastro foi efetuado para assegurar o uso da marca e impedir que algum concorrente tome para si os direitos do Amarelinho.

De acordo com o registro no Inpi, o SBT pode usar o "novo" Amarelinho em "serviços de narração e produção de programas de diversão, esportivos e culturais, para serem veiculados através de televisão, rádio e/ou qualquer meio de comunicação, inclusive virtual".