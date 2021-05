(foto: Gustavo Romanelli/Divulgação)



Uma das mais sofisticadas marcas de bolsas para festas, a Isla, mudou totalmente seu conceito com a pandemia. As peças importadas foram completadas por outras, montadas com artesanato de tear mineiro, com resíduos têxteis e chegou-se a modelos exclusivos para praia. O sucesso continua o mesmo