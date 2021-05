(foto: Felipe Gachido/Divulgação)

Nova marca – Amarante do Brasil – será lançada no próximo mês. A tendência é superluxuosa, com modelos que brincam com cores e tecidos finos. O foco pode estar em uma manga mais volumosa, um bordado chamativo, uma saia exuberante. Nada é muito justo ou com decote exagerado, é mais uma atitude do que uma roupa sexy. Transforma sonhos em realidade.