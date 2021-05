Com nome e sobrenome

(foto: Felipe Gachido/Divulgação)







Amarante. Amar. Mar. Ar. Um sobrenome que se desdobra em palavras inspiradoras para o estilista que o carrega. Eduardo Amarante não poderia escolher outro nome para a sua marca, que estreia no mês que vem e já está dando o que falar. “Além de ser o meu sobremenone, remete a ações e sensações que me fazem muito bem. Virou a minha assinatura”, justifica. As roupas podem não ser de paetê, como ele gostaria, mas não deixam de ser glamourosas.

(foto: Felipe Gachido/Divulgação)

Aos 35 anos, Eduardo vive um momento especial da carreira. Ele começou na moda como stylist e, quando se deu conta, estava desenhando peças que faziam falta nas coleções dos clientes. Assim, criou coragem para se arriscar como estilista. Passou pela UH Premium e E.Store até chegar à Skazi, onde trabalhou por 10 anos. Ganhou projeção nacional e vestiu muitas celebridades. “Entrei como um jovem promissor e lá tive liberdade de transformar meus sonhos em realidade. Consegui mostrar meu propósito e coloquei a minha moda para jogo.”

(foto: Felipe Gachido/Divulgação)

Não fazia parte dos seus planos ter uma marca própria. Eduardo foi parar em Criciúma (SC) para ser estilista da Lança Perfume, mas acabou assinando duas collabs e despertou outro interesse do Grupo La Moda: criar mais uma marca. “Começamos a perceber que as pessoas estavam atrás do nome Eduardo Amarante e as coleções se esgotavam no mesmo dia. Isso nos deu força para construir este projeto.”

O nome Amarante do Brasil não é apenas uma referência à família do estilista. Carrega toda a sua experiência, seu olhar, sua essência na moda e ainda conecta Minas e Brasil. “Somos uma marca brasileira, mas com DNA mineiro, feita por um mineiro que se orgulha demais de ser de Minas, que traz tudo o que aprendeu em Minas para o negócio. Nós mineiros somos muito cuidados, preciosos, detalhistas”, aponta.

(foto: Felipe Gachido/Divulgação)

A nova marca tem um mix de peças que são versáteis como as mulheres. Dá para trabalhar, viajar, sair para jantar, ficar em casa. Mas todas seguem um pensamento do estilista: a roupa tem que ser especial. “Estamos em um momento de poucas ocasiões, só que não podemos ficar desleixados. Que a gente faça dos nossos dias ocasiões especiais, independentemente de estar em casa, na praia ou em qualquer outro lugar. A melhor ocasião é sempre você”, pontua.

(foto: Felipe Gachido/Divulgação)

A roupa é especial porque tem enfeites, muitos detalhes, não passa despercebida. É para chamar a atenção. O foco pode estar em uma manga mais volumosa, um bordado chamativo, cores intensas, uma saia exuberante. Nada é muito justo ou com decote exagerado, Eduardo acredita muito mais em uma atitude do que em uma roupa sexy. “Não gosto do extremamente justo, eu não sei fazer. A minha mulher é mais solta, mais livre, mais leve, mais esvoaçante.”

(foto: Felipe Gachido/Divulgação)

Os vestidos são a grande paixão de Eduardo, tanto que representam quase 90% de tudo o que cria. Ele brinca que deve ter sido cigana em outra vida. Gosta do estilo dramático, do movimento que a saia faz no caminhar. Também existe uma questão prática. “Por ser uma peça única, você não precisa de pensar tanto para fazer uma produção, então acho que é uma ajuda para a cliente. Só o vestido já te deixa linda, é uma solução inteligente”, comenta.

O estilista destaca nesta primeira coleção, que vai chamar Ela, o trabalho de bordado em ponto cruz. “A minha mãe monta as mesas de almoço de domingo e um dia ela colocou sousplats de ponto cruz. Daqueles sousplats surgiu a ideia”, conta. As flores, bem coloridas, estão posicionadas em fundo verde ou amarelo neon, formando composições modernas e inusitadas. Eduardo não tem medo de usar cores. Umas podem até não gostar, mas sempre alguém vai se encantar por aquela proposta. Outro destaque é o bordado rechilier gigante em fundo azul com bordas brancas.

Eduardo sempre desenhou roupas para mulheres. Diz que entende bem do universo feminino, até porque cresceu ao lado da mãe e de duas irmãs. Na hora de criar, enxerga a peça como se fosse uma mulher e só faz o que realmente gostaria de vestir, se estivesse do outro lado.





MUSAS Isso ajuda a explicar porque suas roupas são desejadas por tantas mulheres. Ao longo da carreira, o estilista vestiu (e ficou amigo) de nomes como Ivete Sangalo, Xuxa, Eliana, Juliana Paes e Paula Fernandes, que se tornaram porta-vozes do seu trabalho. “Pensar que um menino de Lavras ganhou esta projeção toda e, nesse caminho, vestiu quase todas as suas musas.” Quem ainda falta? Maria Bethânia no palco com um look todo seu.

O mineiro tem um olhar sofisticado para a moda, mas se define como um cara simples. Não troca arroz, feijão e frango por nada nesta vida. “Durante 19 anos, fui crescendo de pouco em pouco, dei um passo de cada vez. Talvez agora este seja o meu maior passo e sei que estou no caminho certo. Amo muito o que faço.” O seu sonho é chegar cada vez em mulheres que amem o seu trabalho, que gostariam de vestir o que ele desenhou, que queiram ter uma roupa especial no armário com o seu nome.

Criada no meio pandemia, a marca vem com um propósito ainda mais claro. Eduardo acredita no poder da moda de despertar a esperança em dias melhores. “Trabalhamos com uma forte ferramenta de autoestima, de luz, que deixa a mulher bonita, este é o propósito da moda. Acho que roupa, como uma boa poesia, transforma a nossa vida”, comenta.

A Amarante do Brasil vai trabalhar com lançamentos mensais, seguindo um formato de pronta-entrega. As roupas estarão à venda no e-commerce e em multimarcas pelo país.