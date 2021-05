ESTACA ZERO

O Projeto de Lei 504/2020 que tenta impedir a diversidade na publicidade foi barrado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Depois de muita pressão de organizações da sociedade civil, do mercado publicitário e de grandes empresas, a Alesp recuou no projeto anti-LGBTQI+ que pretendia proibir peças publicitárias sobre diversidade sexual relacionadas às crianças. O plenário da Alesp decidiu, por maioria, que o projeto deve voltar às comissões, nas quais já havia sido aprovado anteriormente. A deputada Marta Costa, do PSD, autora do projeto, argumentava que "o uso indiscriminado deste tipo de divulgação traria real desconforto emocional a inúmeras famílias". Por isso considera que a lei é necessária para evitar a "inadequada influência" da publicidade na formação de jovens e crianças.





REAÇÃO

Porém, a proposta da deputada Erica Malunguinho, do Psol, que fez o projeto voltar à estaca zero, destaca que "associar a violação dos direitos das crianças e adolescentes às diversidades sexuais e de gênero é desumanizador e cruel". Malunguinho argumenta que o Projeto de Lei "expõe uma intenção absolutamente danosa e negativa, ferindo princípios básicos de cidadania e luta contra discriminação em decorrência de gênero ou orientação sexual". Ela propõe que a nova redação do texto seja para vedar a publicidade "que contenha alusão a drogas, sexo e violências explícitas, relacionados a crianças".

(foto: Reprodução)

RECORDE NOS PÉS

Quanto vale um par de tênis usado? Se você pensou que depende de quem o usou, acertou. Pelo menos é o caso do rapper Kanye West, um dos mais importantes e influentes artistas dos Estados Unidos. Seu par de tênis Nike Air Yeezy 1 foi vendido pelo valor recorde de US$ 1,8 milhão (certa de R$ 10 milhões) em uma plataforma de investimentos especializada. O recorde anterior era três vezes menor: um par de Air Jordan 1 da Nike, que em 2020 foi vendido por US$ 615 mil em um leilão. O modelo de Kanye é exclusivo, e foi o primeiro Yeezy apresentado publicamente em 2008, durante o Grammy Awards. Na época, ainda era um protótipo que, hoje, se tornou um clássico.





LIBERTADORES NA FRENTE

O SBT conquistou números expressos nas duas transmissões da Libertadores da América. Com as goleadas de Palmeiras e Internacional na competição continental, a emissora de Silvio Santos foi segundo lugar no Ibope em São Paulo e em Porto Alegre. A rodada marcou a estreia de Nadine Basttos como comentarista de arbitragem da casa. O jogo Palmeiras x Indepediente Del Valle (EQU) marcou 8 pontos de média com picos de 9 na Grande São Paulo. No mesmo horário, a Globo, com "Jornal Nacional", "Império" e "BBB21", registrou 29 pontos. A Record, com "Gênesis", "Topíssima" e "Cine Record" ficou com 7 pontos. A Record, com "Gênesis", "Topíssima" e "Cine Record" ficou com 7 pontos. No outro jogo, Inter x Táchira foi muito bem no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre marcou 13 pontos com picos de 15 na capital gaúcha. Com "Império", "BBB21" e "JN", a Globo obteve 28 pontos. A Record ficou com 4 pontos em terceiro lugar. O momento de pico da partida foi ainda no primeiro tempo, confrontando a novela das 21h. Contra "Império", o Inter chegou a marcar 15 pontos contra 25 da Globo.





O MAIS INFLUENTE

O Nubank foi apontado pela revista norte-americana Time como uma das 100 empresas mais influentes do mundo. O reconhecimento é feito no inédito ranking "Time 100 Most Influential Companies", que destaca empresas de diversos setores que têm desempenhado "impacto extraordinário ao redor do mundo". Os critérios de avaliação contemplam fatores como relevância, impacto, inovação, liderança e sucesso. Com quase oito anos no Brasil, o Nubank já é o maior banco digital independente do mundo com mais de 35 milhões de clientes, além de ser uma das cinco empresas de serviços financeiros mais valiosas da América Latina. O banco opera no Brasil, Colômbia e México. Veja a lista completa em

https://time.com/collection/time100-companies/





NA IDADE DA PEDRA

Uma das animações de maior sucesso da TV dos anos 60, nos Estados Unidos, "Os Flinstones" vai ganhar uma sequência. A Warner Bros. Animation confirmou nova série que servirá de continuação oficial às aventuras da família Flinstone. Intitulado "Bedrock", a série animada será ambientada 20 anos depois dos eventos do original e deve acompanhar uma Pedrita adulta começando a carreira, enquanto o pai Fred já se encontra à beira da aposentadoria e o irmão Bambam cuida de um clube. A ideia é mostrar a dura evolução de Bedrock enquanto o mundo passa da Antiguidade para a Era do Bronze. Por enquanto não há previsão de lançamento.





MOÇA CENTENÁRIA

A marca Leite Moça completa 100 anos no Brasil em 2021 e, para comemorar, lançou campanha que homenageia a mulher brasileira. O comercial destaca histórias envolvendo a marca, como a criação do brigadeiro pelas sufragistas brasileiras para arrecadar fundos para a campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes, em 1940, além de narrativas cotidianas de mulheres que encontraram na culinária uma forma de crescimento pessoal. Na edição comemorativa da lata de Leite Moça, pela primeira vez em sua história, o lugar da Moça na embalagem será cedido para mulheres brasileiras. Veja o comercial em https://youtu.be/7hyvM7PyUpg





21 ANOS NA NAMARRA

Para comemorar mais de duas décadas de devoção à arte, a "Mostra Namarra 21 Anos" foi iniciada ontem e segue até 16 de maio. Entre as atividades, está um congresso de palhaços, uma série de contações de histórias para as crianças e o lançamento de um documentário. Toda a programação é gratuita e foi financiada pela Lei Federal Emergencial Aldir Blanc. "O foco dessa mostra de 21 anos, assim como o foco da Namarra, é o teatro. E, a partir das atividades teatrais, vamos passar informações importantes, como cuidados com a saúde, mas também visões sobre comunicação. A peça 'Chico Livro e as Palavras', por exemplo, lança luz nas várias formas de se comunicar, como a linguagem em libras e em braile", explica Andreza Coutinho, coordenadora do evento. Fundada em outubro do ano 2000, a Namarra, como toda produtora, tropeçou em seus primeiros projetos, mas, aos poucos, foi pegando o jeito. Veja a programação completa em https://namarracultural.com.br/





TRABALHO NO FUTURO

Na próxima quinta-feira, a Fundação Getulio Vargas realizará, a partir das 14h, um webinar gratuito sobre o futuro do mercado de trabalho: quais competências são mais requeridas? Os interessados em participar devem se inscrever pelo link: http://evento.fgv.br/mbablended_06. Após o cadastro, receberão o endereço do evento por e-mail. Participarão do debate: Kenya Lima, especialista sênior nas Lojas Americanas S.A, na área de Desenvolvimento e consultora na gestão de pessoas em grandes e médias empresas; e Jacqueline Rezende, que desempenhou cargo de liderança na Fiat Automóveis e Sistema FIEMG e, atualmente, é consultora em grandes e médias empresas. A moderação ficará por conta do professor Miguel Lima, coordenador do MBA Blended em Gestão Empresarial da FGV em Belo Horizonte.