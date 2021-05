Ana Lage também trabalha com cerâmicas (foto: Divulgação)







À medida que a sociedade industrial e tecnológica se sofistica, o artesanal se valoriza em igual medida, porque traz a marca da mão humana, a expressividade criativa e a exclusividade de peças únicas. O Caderno Feminino preparou uma lista de sugestões de presentes para o Dia das Mães elaborados por artesãos talentosos e com técnicas diferenciadas.

Aquarela de Fernanda Fernandes (foto: Divulgação)

São objetos ressignificados que traduzem a vocação para a rica artesania de Minas Gerais, estado rico em saberes e tradições que atravessam o tempo. Tendo como base o barro, argila, ferro, pedra, prata, tecido, palha ou madeira, essa produção independente é apresentada em pequenos eventos, feiras e bazares espalhados pela cidade, que, devido à pandemia, não são realizados desde o ano passado.

Gemas na Geo Design (foto: Divulgação)

“São os locais em que eles podem exibir suas criações e têm um papel importante para a economia criativa. Ao mesmo tempo, permitem a troca de saberes entre talentos de diferentes gerações”, observa Mary Arantes, responsável pela Quermesse da Mary, um dos mais antigos pontos de reuniões de artesãos e designers em Belo Horizonte.

Passadeira Peixe Dourado de Wanda Sgarbi (foto: Divulgação)

Para Patrícia Avelar, uma das empreendedoras do Up Showroom, “a produção da cidade apresenta uma rica diversidade de objetos para casa, utilitários e decorativos, adornos diferenciados, bordados especiais em cama, mesa e banho, além de outros itens, como acessórios de moda que, curados, constituem uma amostragem importante e representativa”.

Os corações esculturas de Renan Florido (foto: Divulgação)

Na transformação de diversos materiais e resgate de técnicas, o que fala mais alto é a criatividade: o retalho bem trabalhado pode se tornar um tapete ou um painel expressivo; lenços e écharpes ganham status de obra de arte no traço da artista plástica; imagens fotográficas são reproduzidas em prosaicos jogos americanos; a massa plástica vira suporte de esculturas originais.

Linha de cerâmica do Atelier Barro com Alma (foto: Divulgação)

O tear se modifica sob o olhar diferente da estilista; a pedra ou gema é a base da bijuteria com design; a argila passa pela queima se diferenciando pelos efeitos vintage ou geométrico; o bordado encanta as peças; a prata se mistura ao algodão, seda e linhas em joias com inspiração na flora.

Para quem milita nesse território, o céu é o limite em termos de inventividade encontrando referências na arte, na moda, nas formas, no cotidiano ou nas cores do mundo. O resultado são gifts especiais capazes de agradar qualquer mãe que se preze em uma época em que os pequenos negócios locais necessitam ser prestigiados.

Tapetes da Madame Frufru (foto: Divulgação)

Criações para casa da Estúdio Veste (foto: Divulgação)

Julia Bianchi pinta lenços especiai (foto: Divulgação)

Jogo americano da Guida Catarina (foto: Divulgação)

Cátia Magalhães assina joias autorais em prata (foto: Divulgação)