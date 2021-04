SBT estreia reality gastronômico recheado de humor e sabotagem

Lucas Gentil, Sergio Marone e Fernando Pelegio durante coletiva do Mestres da Sabotagem Lucas Gentil, Sergio Marone e Fernando Pelegio durante coletiva do Mestres da Sabotagem (foto: Beatriz Nadler/SBT/Divulgação)



O SBT lançou ontem à noite mais uma atração que chega com a cara da emissora: o reality "Mestre da sabotagem". Em parceria com o Discovery Home & Health, a atração é comandada pelo ator Sergio Marone e conta com júri do renomado chef Giuseppe Gerundino. Trata-se de uma versão da competição gastronômica "Cutthroat kitchen", formato de sucesso da Food Discovery Networks, que já tem 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos. Porém, nesta batalha de receitas à brasileira, saber cozinhar não é o bastante. É preciso saber também sabotar os adversários.

No evento de apresentação da atração à imprensa e ao mercado, em entrevista coletiva virtual, o diretor de planejamento artístico e criação do SBT, Fernando Pelagio, falou de sua satisfação com o novo programa. "Mais uma coprodução SBT – Discovery Home & Health que visa atender ao maior número de pessoas, na plataforma de escolha e que mais convier ao nosso público".

Por sua vez, Lucas Gentil, diretor-geral do reality, destaca o tripé que sustentará o sucesso do programa: "Esse projeto tem uma receita perfeita: combina game, gastronomia e humor".





MOMENTO MÁGICO Para Sergio Marone, a satisfação em apresentar a programa é enorme. "Estou muito feliz com o resultado, temos um programa divertido, com cultura, culinária, game, humor. É um formato único e diferente de tudo que tem na TV. E viver esse processo desde o início, acompanhando a pré-produção de um projeto grandioso como esse, é mágico!".

Sergio revelou que era um sonho antigo se tornar apresentador. E que tem várias referências, entre eles seu novo patrão. "Eu tenho várias referências, eu pesquiso, aprendo muito. O Silvio (Santos) é´ um deles, sem dúvida nenhuma é um dos maiores comunicadores do nosso país", contou.





FORMATO A cada episódio, quatro chefs buscam um prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 25 mil. Mas o caminho para a vitória exige bons pratos e desenvoltura para contornar as maiores sabotagens dentro da cozinha, como perder ingredientes, ficar sem fogo ou ser obrigado a usar os piores utensílios culinários. São três rodadas emocionantes de desafios gastronômicos em que os cozinheiros têm pouco tempo para entregar os melhores pratos enquanto sabotam e são sabotados.

LEILÕES Ates e durante os desafios, são realizados leilões de produtos e ingredientes bem inusitados. O cozinheiro que der o maior lance terá o poder de sabotar um concorrente. A cada rodada, um concorrente é eliminado sem nenhum tostão no bolso pelo chef Giuseppe, que prova os pratos sem fazer ideia do que os cozinheiros enfrentaram. Cada competidor começa a disputa com R$ 25 mil, que devem ser gastos com astúcia nos leilões. Na hora das sabotagens, os 'sabotinos' Léo e Renato são os responsáveis por auxiliar os participantes, deixando tudo ainda mais divertido.





ESTRATÉGIAS Saber administrar o dinheiro no momento da compra e identificar qual adversário vai se dar mal com as sabotagens são estratégias indispensáveis nos leilões. Cada lance pode significar centenas de reais perdidos, mas também investidos em sabotagens que podem eliminar os oponentes. O vencedor do episódio recebe o valor que restar em seu bolso após os leilões. O programa é a competição que coloca num só prato disputas emocionantes, receitas saborosas, leilões eletrizantes e muitas sabotagens.

“Mestres da sabotagem” vai ao ar todos os sábados, a partir das 22h30, no SBT. Também será exibido no Discovery Home & Health, mas só estreia em 30 de abril, às 19h40. "É um orgulho para nós poder oferecer ao público brasileiro um formato de sucesso da Discovery que já está na sua 15ª temporada nos EUA", ressalta a vice-presidente de conteúdo da Discovery Networks no Brasil, Monica Pimentel.