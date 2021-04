(foto: Divulgação)



MB COM NOVA AÇÃO

O Mercantil do Brasil (MB) atingiu, recentemente, a marca de 1,1 milhão de seguros vendidos e em vigor. Agora, o MB divulgou novo produto para o setor: o Seguro Lar Protegido. Além de uma ampla proteção residencial, que conta com a mais de 40 tipos de assistências, o segurado participa também dos sorteios do Título de Capitalização do Seguro Lar Protegido. São quatro sorteios por mês e a premiação pode ser de R$ 10 ou 30 mil, de acordo com o plano vigente. Até o momento, oito clientes foram premiados nas cidades de Santos, Jundiaí, Bragança Paulista, Assis, Ceilândia, Limeira, Tupã e Bauru.





MÃE LINHA DE FRENTE

Todas as mães merecem carinho, homenagem e reconhecimento. Mas em 2021, o Boticário quer reconhecer aquelas que estão há mais de um ano enfrentando uma das maiores provas de amor em suas carreiras profissionais e também do seu maternar. São as profissionais da linha de frente do combate a Covid - médicas, cientistas, enfermeiras, auxiliares, técnicas, fisioterapeutas, faxineiras, copeiras - e tantas outras que, por amor e cuidado, se mantêm longe dos próprios filhos para protegê-los, ao mesmo tempo em que se dedicam em jornadas exaustivas para salvar a vida de tanta gente.





MANIFESTO

E para transbordar o coração dessas mulheres escondidas pelas máscaras, face shields, toucas e paramentos de segurança, a marca convidou a atriz Regina Casé, a dona Lourdes da novela Amor de Mãe, para convocar a sociedade a manifestar reconhecimento, revelando essas heroínas. O manifesto convida todos a prestarem essa homenagem. Durante um mês, até o Dia das Mães, o público será envolvido em ações para engajar no movimento, incentivando uma corrente de apoio e agradecimento à todas essas mães. Para isso, basta publicar uma foto de uma mãe que esteja na linha frente com a #mãesquecuidam.





IMPERADOR ATACA

Sinônimo de polêmica desde que encerrou carreira, o ex-atacante Adriano Imperador, da Seleção Brasileira, agora pretende brilhar no mundo da moda. Ele apresentou sua marca e logo de roupa inspirados em seu nome. As camisetas trazem frases famosas de Adriano. A produção será limitada e com um "símbolo oculto" para comprovar a autenticidade e evitar falsificações. "Adorei a marca e estou muito feliz com esse momento. Vamos trazer um pouco de alegria nessa fase tão difícil que estamos vivendo", comenta Adriano. Os primeiros produtos podem ser conferidos em @lojadodidico.





KM SOLIDÁRIO

Conhecido como "Mão Santa" no basquete, Oscar Schmidt, que foi um dos maiores jogadores do Brasil e do mundo, vai transformar quilômetros de atividades físicas, como caminhada, corrida, ciclismo e natação, em ajudas financeiras para ONG's. Ele doará 14 centavos por km percorrido ao GRAACC - instituição focada no combate ao câncer infantil. O maior cestinha do mundo tem ao todo 1615 partidas oficiais e uma média de 4 kms por jogo. A MOSS Earth, maior plataforma ambiental do mundo e atual patrocinadora do Flamengo, somará R$ 5,00 a cada um desses kms. E a Jungle, isotônico 100% natural, doará um valor total de R$ 5 mil. O "Km Solidário" nasceu da vontade de combater o sedentarismo da população e mudar a cultura de doação no Brasil por meio de um simples aplicativo.





SUSTENTABILIDADE

Com o nobre argumento de reduzir desperdícios, a Nike vai revender tênis usados com preço reduzido. O serviço inédito ganhou o nome de "Nike Refurbished". Dessa forma, a marca, além de investir em sustentabilidade, passa a atender também públicos de baixa-renda. Antes de revender os tênis, a Nike irá analisar as marcas de uso e as falhas de fabricação. Logo após, a empresa irá realizar uma limpeza e desinfecção, para então, poder revender os produtos por preços reduzidos ou descontos em novos produtos. Por enquanto, apenas oito lojas nos Estados Unidos estão habilitadas. Porém, até o final do mês, mas seis lojas também serão usadas.





DOAÇÃO

Entre os requisitos para a devolução dos calçados, o principal é o prazo de 60 dias a partir da data de compra para serem elegíveis para reforma. O preço será determinado com base no tipo e condição do calçado. Nem todos os calçados serão revendidos. Parte dos tênis recebidos serão doados, enquanto os que não puderem ser reutilizados serão triturados e convertidos em material reciclado. A empresa pretende levar a ação para outros países, inclusive para o Brasil.





ADOÇÃO DE PETS

A Vivo vai utilizar sua plataforma de relacionamento com os clientes para fazer uma conexão entre eles e organizações não-governamentais, para promover a adoção dos milhares de pets. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem cerca de 30 milhões de animais sem casa. A empresa se juntou a mais de 20 ONGs de acolhimento de animais para incentivar a adoção consciente. A ponte será feita pela plataforma de relacionamento da empresa, o Vivo Valoriza, no app Meu Vivo. Mas, por enquanto, apenas moradores de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro e suas regiões metropolitanas podem procurar um amigo novo. O projeto será ampliado para outras cidades ao longo de 2021.





FEIRÃO EMCCAMP

Termina hoje o feirão on-line da Emccamp Residencial. Sem sair de casa, os interessados poderão adquirir apartamento de dois ou três quartos, nas melhores regiões de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, com facilidades comerciais especiais. São 1300 unidades disponíveis, a partir de R$122 mil, com financiamento 100% pela Caixa Econômica Federal. Para conferir os empreendimentos e os bairros participantes basta acessar o site https://emccamp.com.br/ .





OUTBACK

O Outback desenvolve ação que está causando uma verdadeira comoção entre colecionadores e fãs do restaurante. Os clientes que pedirem o combo especial da promoção via delivery, recebem em casa um dos objetos mais desejados pelos apaixonados pela marca: a icônica Caneca Outback. O objeto de desejo estará disponível pela primeira vez somente via delivery - a promoção não é válida nos restaurantes - e em quatro versões diferentes de cores e de frases divertidas. Para ganhar, basta pedir o combo da promoção formado por Kookaburra Wings e as generosas Bloom Petals Grande, além de duas Brahma Duplo Malte ou dois Guaranás Antarctica em lata. Veja mais detalhes em #MomentoOutbackEmCasa









Bolsa de emprego





A varejista NovoMundo.Com, importante player do Centro-Norte do país, abrirá mais de 110 vagas de primeiro emprego para jovens entre 18 e 24 anos e para pessoas acima de 50 anos no programa "Jovens a mais tempo". Com um plano arrojado e bem definido, a rede quer consolidar sua operação onde atua e, a partir de 2022, expandir para mais estados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A Novo Mundo possui 2.400 colaboradores diretos, distribuídos em 140 lojas, 6 centros de distribuição, nos estados de Goiás (sede), Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima e Distrito Federal. Os interessados devem se cadastrar pelo site www.gentederesultado.com.br.