Pucci é para sempre

(foto: pucci/divulgação)



Pucci jamais sonharia que sua grife se transformasse na cara da Itália. Suas estampas, os tecidos que marcam o corpo de maneira refinada e audaciosa, são reconhecidos por todos – em todos os cantos do mundo. A coleção de outono-inverno que acaba de ser lançada por um time criativo, mas fiel à visão de seu criador, é mais Pucci do que qualquer outra. As cores são alegres, refinadas e audaciosas; o corpo é leve e livre, atlético, com estampas, muitas estampas em meias, segundas peles, casacos, camisas, bodies. Shorts e saias surgem com transparências, revelando pernas sempre enfeitadas, nunca

nuas. A modernidade imprime a ideia de um guarda-roupa de peças separadas, que podem ser

combinadas de maneiras infinitas de acordo com as vontades individuais, criando uma infinidade de looks