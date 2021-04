Leve e colorido

(foto: Weber Pádua/divulgação)







A equipe de criação da grife mineira Strass desenvolveu a coleção outono-inverno 2021 unindo as pesquisas internacionais com os anseios da mulher brasileira. Depois de passar um ano em quarentena por causa da pandemia da COVID-19, sabe-se que ainda teremos que ficar um bom tempo mantendo o distanciamento social. O trabalho em home office se tornou uma realidade e, mesmo se a vida voltar ao ritmo normal, muitas empresas já sinalizaram a intenção de manter boa parte de suas equipes nesse esquema.

(foto: Weber Pádua/divulgação)

Foi baseado neste cenário que estamos vivendo que os criativos da marca, a CEO e coordenadora de estilo Ana Paula Baptista e os estilistas Eduardo Suppes e Virgílio Andrade, optaram em trazer cor e leveza para o guarda-roupa do seu público-alvo. O objetivo foi oferecer um lifestyle de muita alegria e vibração, para alegrar as pessoas e levantar o astral, que para muitas está um pouco pesado.

(foto: Weber Pádua/divulgação)

Claro que a marca olhou também a região que mais compra a moda mineira, que é o Nordeste e outras regiões brasileiras sempre muito quentes, onde não existe inverno. Baseado em todos esses dados, a equipe de criativos materializou uma coleção com shapes estruturados, leves, trabalhando com muita base de tecidos naturais para dar conforto, além da estética.

(foto: Weber Pádua/divulgação)

Macacões, calças pantacourts, vestidos e saias de comprimentos variados. Babados e mangas bufantes são presença forte nos modelos. Para os dias mais frios, a grife criou blazers e casaquinhos que compõem bem com qualquer modelo, criando looks elegantes. Crepes, rendas, viscose, malhas, algodão são os principais tecidos usados.

(foto: Weber Pádua/divulgação)

A cartela de cor começa com tons pastel, cores calmas como o branco, e tons claros de rosa, azul e lavanda aliados a cores vibrantes e intensas, como amarelo forte, pink, vermelho, berinjela. As estampas presentes na coleção são geométricas: listras, xadrez, e poás gigantes.

(foto: Weber Pádua/divulgação)





HISTÓRIA A Strass atingiu a maioridade, completou 18 anos de fundação. Antes mesmo de entrar para a faculdade, o pai de Ana Paula Baptista abriu uma butique para ela e a irmã, porque sempre gostaram de moda. Ana Paula se formou em psicologia, trabalhou um tempo com a profissão, mas a paixão pela moda falou mais alto. A empresária acredita que esse amor e seu olhar fashion foram herdados de sua avó, que era exímia costureira e muito elegante. “Minha avó andava sempre impecável”, diz.

(foto: Weber Pádua/divulgação)

Mesmo na faculdade, a veia da moda pulsava dentro da diretora criativa da Strass, e não conseguiu fugir de seu destino. Foi na sua loja que conheceu seu atual marido e sócio, Breno Lobato. Ele e a mãe tinham uma confecção e eram seus fornecedores. Ana Paula uniu sua paixão à expertise do marido e abriram a Strass, que nasceu com um conceito que permanece até hoje: vestir a mulher contemporânea com peças atemporais, que mesmo com a correria do dia a dia nunca perde a elegância. Da linha casual à festa, o foco da grife é a mulher que busca algo a mais em seu lifestyle.

Hoje, além do showroom, a label tem pontos de vendas em todo o Brasil e também em Nova York.

"Nossa proposta é oferecer uma roupa na qual a mulher fique elegante tanto de salto alto quanto de rasteira. A moda da Strass é atemporal e transita bem em todas as ocasiões. Pode ser usada para um almoço ou uma festa. É uma marca feminina e uma roupa que levanta o astral", diz Ana Paula Baptista, CEO da Strass.