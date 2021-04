Astronautas na passarela

(foto: Balmain/divulgação)



A apresentação da coleção de outono-inverno da Balmain abusou das coleções masculinas e femininas, que canalizaram essa sensação de liberdade que tem sido o desejo e anseio da população mundial, que está vivendo cerceada por causa da pandemia. A proposta é lembrar do poder que as viagens têm em abrir mentes, animar espíritos e reunir aqueles que foram mantidos separados, pois todos nós esperamos pelos dias melhores que logo chegarão. Vários modelos remetem à beleza dos uniformes dos primeiros pilotos e astronautas, como os vestidos de paraquedas, as jaquetas bomber e macacões cintilantes. Uma peça que usa mais 68 mil cristais Swarovski reciclados reflete o cuidado da grife em trazer ousadia às inspirações de aviador para o uso cotidiano

(foto: Balmain/divulgação)

(foto: Balmain/divulgação)