(foto: Prada)



As peles nos remetem aos anos 1950, 1960, quando as mulheres usavam, no inverno, longos e fartos casacos e estolas de peles naturais a qualquer hora do dia ou da noite. A Prada revive essa tendência, com coleções que aparentemente desafiam o mundo politicamente correto, com maravilhoso trabalho que usa as pelúcias e peles fakes . A qualidade chegou à perfeição, inclusive no que

diz respeito à coloração, que é idêntica à das peles naturais