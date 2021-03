Galo com 13 dias de presentes e repeteco do 'Manto da Massa'

Atlético e parceiro fazem 13 dias de ações para festejar os 113 anos de fundação do clube (foto: Reprodução/Site Atlético)



Desde o início da pandemia, clubes de futebol têm investido em diversas ações e promoções para minimizar a grande perda financeira pela falta de público nos estádios. Um dos principais cases de sucesso em 2020 no futebol foi produzido pelo Clube Atlético Mineiro com a ação Manto Sagrado. Na ocasião, em apenas uma semana, foram vendidas mais de 100 mil cami- sas. Agora, na próxima quinta-feira, quando comemora seu 113º aniversário, um dos principais parceiros do clube, o Banco BMG, completa a campanha na qual retribui a paixão do torcedor com 13 dias de presentes. O número de dias faz alusão ao 13, considerado o número da sorte do clube.

A ação foi iniciada em 13 de março e segue até 25 de março, data de fundação do Galo. O en- gajamento da torcida está movimentando a ação. A cada três dias é liberada uma nova meta ou surpresa e a cada nova conquista os prêmios vão ficando ainda melhores. "Somos um banco apaixonado pelo futebol e, principalmente, pelas torcidas que fazem desse esporte um espetá- culo completo, com música, amor, paixão e alegria. Por isso, quem será presenteado nesse 113º aniversário do Galo serão os torcedores do clube", explica Ana Karina Bortoni, CEO do BMG.





SUCESSO Os prêmios vão desde copos, garrafas e outros brindes oficiais do Galo até descontos na loja oficial do clube e camisetas autografadas pelos atletas. E para participar, basta acessar o Instagram ou Twitter @GaloBmg. Mas como o que é bom merece bis, a ação Manto da Massa de- verá ser repetida. Será uma nova versão do concurso na qual Atlético e a Le Coq, marca francesa, contam com a ajuda dos torcedores para desenhar e fazer uma camisa.

Através das redes sociais, torcedores podem mandar as suas próprias criações, que passam por avaliação e escolhas da própria torcida alvinegra por meio de votações. Por isso, o nome escolhido foi Manto da Massa, feito que produz uma criação da massa para a massa.

Apesar do sucesso da campanha, no entanto, existem espe- culações sobre uma possível troca de fornecedor, com a Nike podendo assinar com o clube. O contrato com a Le Coq, parceira desde 2018, acaba no final deste ano. Mas o assunto ainda é segredo na diretoria atleticana.





INOVAÇÃO Enquanto isso, o marketing atleticano prepara o lançamento da coleção 2021 para o dia do aniversário, com assinatura da marca francesa. As novidades do novo manto alvinegro ainda estão em segredo, mas a Le Coq vai apresentar tecnologias inovadoras do enxoval.

O evento estava programado para acontecer nas instalações da Arena MRV, mas pode sofrer alterações devido às restrições pela pandemia da Covid-19.