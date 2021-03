(foto: Matheus Avlis/Divulgação)



As irmãs Marcela e Carolina Malloy dão a volta na situação atual. A grife de festa Arte Sacra passou a trabalhar com moda casual, pronta-entrega e varejo, tanto em loja física quanto no e-commerce . Com isso, o mix de produtos teve que aumentar e hoje a dupla cria peças esportivas, alfaiataria mais leve, vestidos fluidos, usa tecidos naturais e comprimentos que vão do midi ao maxi midi. A marca comemora 30 anos com sucesso e muitas vendas