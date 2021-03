Agência mineira da voz às mulheres silenciadas

O espaço vem registrando reflexões incríveis, que revelam a importância de novos canais de manifestações (foto: Uhuru/Divulgação)



Que tal transformar textos sem significados em uma ferramenta poderosa de expressão feminina? Foi exatamente o que a agência minieira Uhuru Comunicação fez em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, festejado em 8 de março. Para marcar a data, a empresa criou uma ação para o lançamento da ferramenta desenvolvida por mulheres da agência: a Lorem's Women. De forma simples, a proposta foi trocar aqueles textos universais lorem ipsum por outros com significados, transformando os lei- autes criados por profissionais de comunicação e design em falas e frases que diversas mulheres pensam em dizer diante de situações machistas.





REFLEXÃO A ferramenta foi criada com o objetivo de propor reflexões sobre esse silenciamento das mulheres diante de situações de incômodo, principalmente em ambientes corporativos. "A Lorem's Women surgiu a partir da ideia de criar uma ação para o Dia Internacional da Mulher voltada para o mercado de comunicação. Em conversa com a equipe, tivemos o insight criativo de abrir um espaço em que as mulheres se sintam livres para falar coisas que gostariam de dizer diante de situações machistas", explica Ludmila Reis, publicitária e uma das criadoras da ferramenta.

"A partir disso, a ideia foi tomando forma, até que se tornou essa ferramenta geradora de textos de marcação, que ao contrário da tradicional lorem ipsum, que são textos sem importância, os da Lorem's Women devem ser aplicados com a intenção de gerar reflexões sobre o tema para todos que forem impactados por esses leiautes", acrescenta a publicitária.





SIMPLES E OBJETIVO Lançada neste mês de março, a Lorem's Woman ficará no ar por tempo indeterminado, abrindo espaço para que mais mulheres contribuam na expansão e evolução do gerador de texto. A participação é simples. É só acessar site e a página abrirá um espaço para a redação dos textos com questionamentos e outras manifestações do tipo: "Quando homens dão respostas diretas no trabalho, são vistos como focados. Por que eu, mulher, sou chamada de grossa?" / "Eu não preciso de chocolate, você é que precisa desenvolver empatia". / "Além de machista, você está sendo transfóbico. Respeita a minha identidade feminina". Conheça a ferramenta em www.uhuru.com.br/lorem/ e saiba mais sobre a ação no instagram da Uhuru: https://www.instagram.com/uhurucomunicacao/?hl=pt-br

Ficha Técnica:





Conceito e redação: Ludmila Reis

Naming: Ludmila Reis e Carina Araújo

Direção de arte: Amanda Custódio

Planejamento estratégico:

Beatriz Percília

Social Media: Carina Araújo

e Jéssica Vitorino

Mídia: Débora dos Santos

Atendimento: Laila Silveira