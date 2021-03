(foto: Divulgação)



EMPRETEC BH

Única instituição brasileira credenciada para a aplicação do Empretec, seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Sebrae Minas abre inscrições para o próximo evento. O objetivo é melhorar o desempenho empresarial e potencializar as características empreendedoras. O seminário, de 5 a 10 de abril, é voltado para quem já tem uma empresa e para aqueles que desejam abrir o próprio negócio. A capacitação exige dedicação exclusiva dos participantes: são oito horas diárias, durante seis dias, além de 12 horas de trabalhos extraclasse. Nas 60 horas de treinamento, o participante é desafiado em atividades práticas que trabalham comportamentos como busca de oportunidade e iniciativa, persistência, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, independência e autoconfiança. Informações: https://empretecsebraeminas.com.br, ou (31) 3379-9207.





PAULISTÃO MILIONÁRIO

O Campeonato Paulista segue na liderança do mais rentável do país. Os quatro clubes grandes paulistas (Corinthians, Palmeiras e São Paulo, da capital, e o Santos) receberão neste ano R$ 30 milhões cada. Para os demais clubes, o repasse gira em torno de R$ 6 milhões a R$8 milhões para as mesmas propriedades. Claro que, com a pandemia, os valores complementares não evoluirão, mas com público presente, somando receita de bilheteria e matchday dos jogos do Paulistão, os clubes todos somam mais de R$ 300 milhões em receitas com tranquilidade. Esse valor poderia financeiramente encerrar a discussão, pelo menos em São Paulo, da validade da realização dos regionais. Afinal, enquanto o restante do país promove campeonatos deficitários, em São Paulo, a competição vale muito a pena, até mesmo para os pequenos.

FIVE

No mês dedicado às mulheres, a Mastercard lança o documentário "FIVE". Encomendada pela companhia como forma criativa de levar consciência para alguns dos desafios mais críticos do mundo e impulsionar ações que construam uma economia digital para todos, a coleção de curtas-metragens reforça o compromisso global da Mastercard com a equidade de gênero e destaca o impacto positivo do empreendedorismo feminino em todo o mundo. Dividida em cinco curtas-metragens documentais, cada episódio retrata de perto a história de cinco empreendedoras ao redor do mundo (Brasil, Croácia, EUA, Índia e Líbano), que promovem mudanças sociais e fazem a diferença em suas comunidades, a partir de seus negócios. Veja em https://fivefilmsmc.com/.





BOTICÁRIO

Atento ao momento crítico em que o país se encontra, o Boticário usou um espaço na TV para promover conscientização sobre amor, cuidado e apoio nesse momento de isolamento social, que estava originalmente reservado para o lançamento de uma fragrância. Veiculado durante intervalo da final da Copa do Brasil, no último domingo, e publicado nas plataformas digitais, o filme mostra a ânfora da marca se transformando em um coração, para ressaltar que, em tempos de pandemia, amar é cuidar. A narrativa faz um alerta para que as pessoas respeitem os protocolos de segurança e o isolamento social e finaliza com a mensagem: "Porque mais importante do que esses 30 segundos é o tempo que ainda vamos viver ao lado de quem a gente ama". Veja em https://www.instagram.com/p/CMIin1aFoah/.





OBESIDADE

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG), promove o simpósio Uma visão sobre a obesidade, na próxima quinta-feira (18/3), às 19h30. É o primeiro encontro anual de educação continuada 2021 e será on-line, através da plataforma Zoom Meeting. O evento é uma das ações da campanha Cuidar de Todas as Formas, promovida pela entidade durante o mês de março. As inscrições são gratuitas para todas as especialidades médicas e profissionais de saúde, pelo site https://www.sympla.com.br/simposio-uma-

visao-sobre-a-obesidade__1145597.





DOAÇÃO

A Ypê vai doar R$ 1 milhão para a construção de uma nova fábrica da vacina contra o novo coronavírus do Instituto Butantan. A doação feita à organização social Comunitas, que atua em parceria com o governo de São Paulo, irá ajudar na ampliação da produção de cerca de 100 milhões de doses da CoronaVac por ano. Além disso, a nova fábrica permitirá que a vacina seja nacional, sem a necessidade de importar a matéria-prima utilizada para o imunizante, o insumo farmacêutico ativo (IFA)





FRANQUIAS MADURAS

A Associação Brasileira de Franchising traçou o perfil das 50 maiores redes de franquias no Brasil por número de unidades em operação. Realizado pelo quinto ano consecutivo, o estudo reafirma a crescente maturidade das redes, ainda mais evidenciada num ano marcado pela pandemia da Covid-19. Uma novidade é que a lista das 50 maiores envolve apenas redes com investimento acima de R$ 90 mil. O levantamento indica que o volume de unidades das 50 maiores marcas aumentou 5% em 2020 frente a 9% no ano anterior. Levando-se em consideração que a Covid-19 tomou praticamente todo o ano passado, esse aumento revela a resiliência, capacidade de reação e adaptação do sistema de franquias a cenários adversos.





LIDERANÇA MANTIDA

A rede O Boticário (saúde, beleza e bem-estar) se mantém em 1º lugar na lista, com 3.620 unidades no Brasil. O McDonald's (alimentação) repete a vice-liderança do ano passado, com 2.567 operações de franquia. Já a Cacau Show (alimentação) subiu uma posição, alcançando o 3º lugar na lista, com 2.371 unidades. Neste ano, passaram a integrar o Top 10 três novas redes: Óticas Carol (saúde, beleza e bem-estar), que subiu da 11ª para a 8ª posição, com 1.394 unidades; Seguralta – Bolsa de Seguros (serviços e outros negócios), do 12º para o 9º lugar, com 1.325, e Burger King (alimentação), que avançou do 14º para o 10º lugar, passando a integrar esse seleto grupo, com 1.302 franquias, e apresentando a maior variação, com 8% mais unidades entre 2019 e 2020. Veja o ranking completo em https://www.abf.com.br/50-maiores-franquias-do-brasil-2020/.