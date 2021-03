Paloma Horta, Bernardo Valle Moura, Ronan e Rosana Horta e Ronan de Andrade Horta (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Os mais novos avós da cidade são Rosana e Ronan Horta. Na segunda-feira, sua filha Paloma deu à luz o segundo neto do casal, Davi, que nasceu lindo e saudável, deixando o papai, Bernardo Moura, e a irmãzinha Sofia muito felizes com o novo membro da família. Quem não pôde ver de perto o sobrinho foi Ronan Filho, que está morando em Portugal com a mulher.

INVERNO 21

março com vendas





Depois de um fevereiro em baixa, com poucos compradores na cidade (mesmo sem carnaval), a turma da moda em pronta-entrega na região do Prado respira aliviada. É que os primeiros dias de março já apontaram a volta das lojistas de todo pais ao comércio fashion da cidade, com vendas expressivas. Além da novidade das coleções invernais, também somou o fato de Beagá ter ficado livre das restrições severas em razão da pandemia – como acontece em várias regiões do país. Deu, pelo menos, para amenizar os prejuízos dos últimos meses.

Angela Magarian, Annasilvia Lanna Valle, Beth Pimenta e Cláudia Mourão (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





“GUIDE MICHELIN”

prestigio em baixa





As profundas mudanças na vida levada de modo virtual alcançaram o outrora prestigioso “Guia Michelin”, cujas estrelas elegiam ou derrubavam o prestígio de restaurantes bacanas. Com uma tiragem que já chegou a 600 mil exemplares e, hoje, fica na casa dos 40 mil, suas indicações também deixaram de ter importância. Além disso, a cozinha minimalista e parcimoniosa apreciada por eles caiu em desuso – em nome da sustentabilidade e da vida mais natural. Sem contar os preços altos cobrados pelos endereços estrelados. Resultado: alguns deles começaram agora a devolver as estrelas e até a evitar seus avaliadores.





GLOBO DE OURO

tapete virtual





O disse me disse sobre a falta de diversidade no júri que escolheu os premiados do Globo de Ouro (uma espécie de prévia do Oscar ), não foi suficiente para garantir o ibope da transmissão do assunto pela TV mundial. A queda de audiência foi enorme em todo o mundo – mais de 60%. Maior surpresa, só mesmo da escolha das produções da Netflix liderando a lista de vencedores. Além disso, as beldades escolhidas pelos organizadores para mostrar seus looks em casa (já que não houve tapete vermelho na cerimônia) não foi uma boa ideia. Perdeu a graça.

Dilu e Luiz Guilherme Coutinho Vilela e Silvana Loureiro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





CHINA

o espirro do dragão





O velho ditado segundo o qual quando uma grande potência econômica espirra o resto do mundo fica gripado, mais uma vez se confirmou. Com a retomada de produção industrial na China (já em fase pós-pandemia), o volume de exportações aumentou tanto e repentinamente – que acabou faltando contêineres por lá. Resultado: muitos segmentos industriais daqui que esperavam matérias-primas em dezembro e janeiro, só as receberão em abril. Um dos setores atingidos foi o têxtil.





MODA EM VÍDEOS

Moschino teatral





A moda em vídeo mudou completamente a maneira de se verem os lançamentos da grandes marcas. Para começar, o formato acabou ficando mais importante que o conteúdo – embora não menos decisivo para decidir os melhores trabalhos. Na temporada de alta-costura, em janeiro, o vídeo mais bacana foi, de longe, o da Dior sobre as lendas do tarô. Na recente temporada de prêt-à-porter, o vencedor parece ser o filme da Moschino, com o estilista Jeremy Scott levando as modelos para um teatro em roupas-fetiche para cada ocasião do dia – bem irreverentes. Supercriativo. Mas, como o calendário só termina na próxima semana, em Paris, alguma outra surpresa bacana pode (ainda) surgir.

ENCONTRO

de amigos





Beth e Ricardo Pimenta reinauguraram, na última terça-feira, a sua loja Água de Cheiro no Centro da

cidade, depois de uma grande reforma. O espaço recebeu novo projeto arquitetônico moderno, com decoração bem atual. Apesar da época em que se pede certo distanciamento, os irmãos fizeram questão de estar presentes durante toda a tarde no empreendimento. Convidaram os amigos e foram surpreendidos com o número de pessoas que fizeram questão de conferir de perto o novo espaço e “abraçá-los” a distância.





TURISMO

Hub de inovação





Belo Horizonte recebeu a visita técnica de representantes do Ministério do Turismo e da Wakalua Inovation Hub para avaliação, dentro do processo de seleção da cidade que receberá o primeiro Hub de Inovação no Turismo do Brasil. A capital mineira concorre com outros quatro municípios (Maceió, Salvador, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu). O resultado da seleção está previsto para este mês. Vieram conhecer a cidade, seu ecossistema de tecnologia e inovação, seu potencial turístico e o local reservado para receber o Hub de Inovação caso a capital mineira seja a escolhida.

HAILEY BIEBER

tempero mineiro





Uma das it girls mais badaladas do momento, Hailey Bieber, mulher do bad boy canadense Justin Bieber, virou referência obrigatória das marcas bacanas no circuito fashion internacional. Modelo, ela brilhou no desfile da Moschino. O que poucos sabem é que sua avó é mineira, casada com Eumir Deodato – ícone da bossa-nova, morando há décadas nos States. O detalhe é que a moça já esteve algumas vezes por aqui, arranha no português, aprendeu a fazer pão de queijo com a Nana (assim ela chama a vovó) e até tatuou a expressão ‘Minas

Gerais’ no plexus.





VACINAÇÃO

penúrias reveladas





As revelações paralelas nas entrevistas sobre vacinação de idosos, feitas com artistas e ídolos do passado (obviamente, com mais de 90 anos atualmente), são, às vezes, curiosas. Em uma delas, o goleiro Manga (vencedor de Copa do Mundo e ídolo nos anos 1950/60) sentado numa poltrona simples, quase tosca, mostra que dinheiro mesmo não ganhou muito. Outra mostrou a cantora Lenny Andrade (musa da bossa-nova aqui e sucesso nos EUA, inclusive listada pela Billboard como uma das melhores do mundo) no mesmo compasso de pobreza – morando agora na Casa dos Artistas, no Rio. E pensar que, atualmente, qualquer Neymar, Anitta ou Ivete não sei das quantas tem até seu próprio jatinho.

ROXO DA

fatalidade





Acabaram-se as cores para definir regiões soterradas pela COVID-19 no país. Agora, a cor da superfatalidade é o roxo. Para enfatizar a tendência, até o fim desta semana (12), os prédios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – sede, Palácio da Justiça Rodrigues Campos, Corregedoria-Geral de Justiça e Fórum Lafayette – estarão com iluminação especial na cor roxa. A iluminação diferenciada pretende chamar a atenção para as causas envolvendo as mulheres, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.





EXPOSIÇÃO

em dois tempos





A Galeria de Arte Errol Flynn está com uma exposição presencial e virtual do artista plástico Sérgio Telles. A mostra pode ser visitada até 14 de março. Como o espaço é bem grande e estão com todas as medidas de segurança, não há necessidade de agendamento prévio.

VACINA

para Alzheimer e meditação





Uma das grandes preocupações das pessoas que se aproximam da casa dos 50 anos são os possíveis danos causados ao cérebro com o envelhecimento, e a possibilidade de se ter o mal de Alzheirmer. A boa notícia chegou no último dia 22, da Califórnia, informando que a vacina para a doença chegou ao estágio final e começará a ser testada em humanos. Mas enquanto ela não fica pronta, uma boa saída é a meditação, segundo a especialista Debora Garcia. Ela afirma que 30 minutos de prática diária trazem grandes resultados a curto prazo para a saúde. Além da paz interior, clareza de pensamentos, equilíbrio, etc., uma pesquisa conduzida pela Harvard Medical School, em parceria com o Hospital Geral de Massachusetts, comprovou que a mente dos praticantes de meditação teve aumento na densidade de massa cinzenta, na parte do cérebro associada ao aprendizado e armazenamento de informações. Outro estudo comprovou que houve redução na degeneração cognitiva.

HOMENAGENS

e programação em março





O Memorial Vale traz em março homenagens às mulheres, e retoma o projeto Memorial Instrumental, que destaca, em 2021, musicistas e compositoras. Nesta edição, Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão), que compõem o Duo Mitre, farão uma apresentação muito especial em 28 de março. As apresentações continuam on-line, seguindo o planejamento do #MemorialValeEmCasa, feitas pelo YouTube, nas redes sociais do espaço (Facebook e Instagram) e no site. As transmissões feitas pelo YouTube ficam disponíveis permanentemente no canal do Memorial. Entre as atrações estão: “Sementes da diáspora”, todas as quartas-feiras, às 11h; “Dicas pretas”, todas as sextas, às 10h; dia 8, às 19h30, exibição do vídeo “Pretexto pra cena”. Durante todo o mês terá curso gratuito para a terceira idade, além de recitais, teatro, lançamento de livro. A programação completa pode ser vista no site do memorial: http://www.memorial.

BOLSA

gráficos virais





No sobe e desce da bolsa de valores, os investidores tiveram semana das mais animadas. No lado positivo, a abertura para os pequenos investidores aplicarem em fundos coletivos (crowdfunding) relativos às startups animou a turma. Por outro lado, as previsões do governo chinês de que o Ocidente está à beira do estouro de uma bolha financeira gigantesca jogou água gelada na turma. Para os experts mais realistas, os momentos trágicos de 1929 e de 2008 têm tudo para se repetir em breve.

ATENDIMENTO

diferenciado





A Rede Mater Dei de Saúde é referência na prestação de serviços para a saúde da mulher. Reforçando esse compromisso, o Mater Dei também investe para que a mulher tenha toda a assistência necessária em uma das fases mais importantes de sua vida: a gestação e o parto. Há 40 anos, quando inaugurado, a rede trouxe a família para dentro do hospital, e no parto não foi diferente. As salas com visores, o registro fotográfico, a iluminação especial. Sempre foi assim. Agora, apresentam na unidade do Santo Agostinho um espaço com mais quartos PPP (pré, per e pós-parto), e uma ambientação planejada para dar conforto e segurança à mãe, à família e aos obstetras. Buscando sempre o melhor para você ficar bem, a Rede Mater Dei de Saúde reformou a maternidade do Santo Agostinho, desenvolvendo uma estrutura ainda mais acolhedora. A reinauguração foi realizada no último dia 2, e segundo o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador “é um momento muito importante por tudo que a ginecologia, a obstetrícia e a pediatria representam para a rede hospitalar desde a inauguração da primeira unidade”.

Músico mineiro

em NY





O músico mineiro Caio Carvalho (foto), filho dos conhecidos estilistas Inez Ribeiro e Carlos Carvalho, está morando em Nova York há três anos e é um dos produtores do coletivo Producer Mondays, uma jam session realizada na conceituada casa de shows Nublu, frequentada por celebridades como Jacob Collier, Commom, Kamasi Washington, Tiffanny Haddih, entre outros artistas conceituados mundialmente. O resultado do trabalho foi a gravação de um álbum, antes da pandemia, com vários estilos musicais, como jazz, hip-hop, rock, eletrônico, afro beat, soul funk, que Caio quer apresentar no Brasil, assim que for possível. Ele atua, ainda, como engenheiro de gravação e mixagem e como produtor musical em dois importantes estúdios nova-iorquinos – o Pinch Recording e Eastside Sound.