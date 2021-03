ItaúPower busca a melhor versão da Mulher Power

Mantendo uma tradição de mais de uma década, o ItaúPower realiza o Power Spa no formato online (foto: ItaúPower/Divulgação )



Nos últimos anos, o ItaúPower Shopping promove no Mês da Mulher o Power Spa, em parceria com a TV Alterosa e as demais mídias dos Diários Associados. Sempre com o propósito de valorizar e empoderar as mulheres reais, proporcionar momentos de cuidados e relaxamento para elas dentro do shopping, ao mesmo tempo em que cria engajamento social, o Power Spa se torna marca registrada dos parceiros e, ao longo dos anos, passou a fazer parte da agenda de eventos de comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Porém, devido à pandemia, o formato da ação foi alterado e hoje está 100% virtual. Mas, apesar das mudanças, a missão permanece a mesma: "Lembrar as mulheres de olharem com mais carinho para si". Assim, mantendo sua tradição neste mês de sensibilização, o ItaúPower Shopping preparou uma programação pra lá de especial para seu público feminino. O objetivo é comemorar juntos – apesar de fisicamente separados – as conquistas sociais, políticas e culturais, e aprender a cultivar o amor-próprio através do autoconhecimento.





MELHOR VERSÃO A programação será intensa. Amanhã, a agenda será aberta com um bate-papo com três influenciadoras que bombam nas redes sociais e um novo concurso chamado Mulher Power. Com o tema Seguir padrões? Eu prefiro criar os meus, três influenciadoras belo-horizontinas, entre elas Erica Araujo e Maíra Baldaia, vão invadir o instagram do ItaúPower Shopping e abordar questões que envolvem o autoconhecimento e a autoconfiança. Além disso, o bate-papo irá evidenciar os fatores da nossa cultura, ainda estruturalmente machista, que influencia a visão da mulher sobre si. O evento começa às 20h, pelo Instagram @ItauPowerShopping





MULHER POWER Para homenagear as mulheres em todas as suas versões, o mall também preparou o concurso Mulher Power. Para participar basta postar uma foto até amanhã, que ilustre a sua melhor versão. Serão selecionadas as oito imagens mais criativas, que depois serão levadas à enquete no perfil do Instagram do shopping. O post que receber a maior porcentagem de votos será divulgado no feed, como forma de homenagear todas as nossas clientes.

Para participar, siga estas orientações: deixe seu perfil em modo público para poder localizar sua marcação; marque o perfil @itaupowershopping na foto e use a hashtag #MESDASMULHERESIPS.

Caso queira votar e escolher uma entre as oito indicadas, fique ligado porque o ItaúPower irá postar a enquete na terça-feira (9/3) e finalizá-la na quinta (11/3). Para saber mais, acesse as redes sociais do ItaúPower: Instagram: @itaupowershopping; Facebook: facebook.com/itaupowershopping/; Site: https://www.itaupowershopping.com.br/.