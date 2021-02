(foto: Dvulgação)



NUA E CRUA

Jornalistas brasileiros da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) lançaram a campanha A verdade nua e crua. A ação tem como objetivo defender o direito à informação confiável no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Na peça, produzida pela agência BETC Paris, uma fotomontagem mostra o presidente Jair Bolsonaro sem roupas, coberto por uma placa com os números de mortos e contaminados no Brasil pela Covid-19. "Esta campanha propositalmente chocante visa despertar as consciências a reagir aos ataques permanentes do sistema Bolsonaro contra a imprensa", afirmou Christophe Deloire, secretário-geral da RSF. "Os ataques não são apenas moralmente intoleráveis, mas também perigosos para a população brasileira, que se vê privada de informações vitais sobre a pandemia. O trabalho dos jornalistas é fundamental para relatar os fatos e informar as pessoas sobre a realidade da crise sanitária. Mais do que nunca, o direito à informação, intimamente ligado ao direito à saúde, deve ser defendido no Brasil."





REALIDADE DOS FATOS

A campanha defende que se mostre "a verdade nua e crua" da realidade dos fatos, para além de alegações fantasiosas ou manipuladoras. Segundo a entidade, essa foi uma forma simbólica de confrontar o chefe de Estado brasileiro com a realidade dos fatos, contrapondo suas acusações que responsabilizam a imprensa pelo caos instalado no país para desviar a atenção de sua desastrosa gestão da crise sanitária. O Brasil é hoje o terceiro país mais afetado no planeta pela Covid-19 e a campanha reforça a importância de conhecer os fatos para compreender a pandemia e poder agir sobre ela. Fatos aos quais a população brasileira não teria acesso sem o trabalho dos jornalistas.





RACISMO NÃO SE TOLERA

Mais um caso de racismo em ação publicitária no futebol levou Palmeiras e Puma a se posicionar em seus canais oficiais. Os comentários ofensivos ocorreram na campanha de lançamento dos uniformes do clube paulista para a temporada 2021. Produzido pela Stink, o filme foi atacado por usar atores negros. "Agora, toda propaganda da Puma tem chimpa com cabelo do fofão. Já dá para montar um próximo elenco do planeta dos macacos", escreveu um dos racistas. O clube alviverde foi o primeiro a se manifestar. "Repudiamos os ataques racistas relacionados ao vídeo de lançamento da nova camisa. Atuamos firmemente no sentido de coibir quaisquer manifestações discriminatórias em nossas dependências, bem como, difundimos tais valores perante os torcedores e a sociedade em geral", publicou o Palmeiras. "Racismo não se tolera. Racismo não se justifica", completou a Puma.





CURIOSIDADE

"A curiosidade desenvolve." É o conceito adotado para a criação das latas litografadas. Além de cuidar do desenvolvimento infantil, os cenários ricos em elementos e detalhes despertam o desejo do consumidor para realmente colecionar e utilizar a embalagem posteriormente. As latas colecionáveis estão sendo vendidas desde janeiro e estão disponíveis nos principais varejistas do país.





SAVANA EM BH

Talvez você ainda não teve a oportunidade de ver de perto animais selvagens, como tigres, leões, girafas, gorilas, rinocerontes, entre outros, mas o primeiro e mais completo shopping de Belo Horizonte irá transportá-lo às magníficas savanas africanas por meio de uma exposição criativa e realista, a "África: animais selvagens". Até 21 de março, réplicas animatrônicas em escalas semelhantes às reais estarão expostas em todos os pisos do BH Shopping, proporcionando encanto e entretenimento aos pequenos e aos adultos. A exposição, contemplativa e gratuita, conta com mais de 26 réplicas de várias espécies de animais, entre mamíferos, répteis e primatas, que emitem sons e se movimentam. O destaque é um gorila gigante, de quase quatro metros de altura. Além de apreciar a exposição, os visitantes poderão saber um pouco mais sobre cada um desses animais, como hábitos, alimentação, entre outras curiosidades.





FENAPRÓ

Os vencedores do concurso Fenapró Universitário 2020 foram premiados em Brasília pela Federação Nacional das Agências de Propaganda, que elegeu a melhor campanha criada por universitários matriculados em cursos de publicidade e propaganda de todo o país. O tema foi "Publicidade: qual é o futuro do mercado de trabalho?". Os vencedores da edição de 2020 foram Maria Clara Sales e Vitor Maurílio Freire da Silva, da Universidade de Brasília (UnB), com a campanha "O futuro da publicidade não é só olhar para a frente. É olhar pro lado", e também a orientadora da dupla, a professora Isabela Lara Oliveira. Os alunos receberam um Macbook Air (cada), e a professora orientadora um iPad. Eles também ganharam um ano de licença de uso do Adobe Creative Cloud. As inscrições para a edição de 2021 do próximo concurso serão de 18 a 29 de outubro.





INFLUENCIADORES

A Socialbakers, plataforma líder global em soluções para otimização de performance corporativa em redes sociais, realizou estudo nacional sobre o desempenho das empresas brasileiras que mais trabalharam com influenciadores. A marca de produtos de limpeza OMO ficou com o primeiro lugar no ranking, com 171 perfis fazendo 247 menções da marca, seguida do banco Santander (120 produtores de conteúdo e 176 citações) e da Hellmann's, com 96 influenciadores que mencionaram a marca 216 vezes. Completam o top 5 a Natura, com 89 perfis e 246 menções, e a empresa de produtos de beleza e cuidados Nivea, com 76 influenciadores e 93 citações.





UNA DE VOLTA

Com aulas práticas laboratoriais de volta de cursos de biomedicina, medicina veterinária, ciências biológicas, estética, farmácia, odontologia, fisioterapia, nutrição, e enfermagem, que dependem de ambientes físicos, de forma presencial, o Centro Universitário Una apresenta novidades. Seguindo os decretos das prefeituras municipais de Belo Horizonte, Betim e Contagem, o retorno às atividades oferece total segurança sanitária. Porém, a participação presencial é opcional. Estudantes em grupo de risco, por exemplo, terão a possibilidade de se manter em aulas virtuais.





Curso









SANTA CASA BH – Estão abertas as inscrições para cursos de pós-graduação com interface na saúde oferecidos pela Santa Casa BH Ensino e Pesquisa em várias áreas, inclusive em programas de gestão. Os cursos ofertados pelo maior grupo hospitalar de Minas Gerais têm como diferencial de mercado a oportunidade da vivência prática e interdisciplinar. Destaque para o corpo docente, formado por profissionais de excelência e melhor custo/benefício. A Faculdade Santa Casa BH oferece também programa de bolsa social. Informações pelo WhatsApp (31) 99991-6589; (31) 98420-5587 e (31) 99988-4753.





Bolsa de emprego





ESTÁGIO – O programa GStart de estágio na Gerdau, para a usina de Ouro Branco (MG), abre 30 vagas de estágio para estudantes de nível superior. As inscrições podem ser feitas até 5 de março, e as vagas são direcionadas a estudantes de nível superior, incluindo pessoas com deficiência (PCDs). Os interessados devem estar na metade do curso de graduação e com previsão de conclusão a partir do segundo semestre de 2022. As oportunidades são para diferentes áreas da usina, que hoje é a maior unidade produtiva da Gerdau entre todas as operações nos 10 países onde a empresa está presente. Inscrições pelo link http://www.estagiogerdau2021.com.br.