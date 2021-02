Entre céu e Terra

(foto: Josefina Bietti/divulgação)







A estilista Cris Barros lançou o preview do seu outono-inverno 2021 e já mostrou que optou por seguir a mesma linha de criação de coleção que vem fazendo: em capítulos. Assim, de tempos em tempos, ao longo da estação, a marca lança um capítulo novo da mesma coleção. Ou seja, o mesmo conceito, mas peças novas, permitindo com isso que lojistas e clientes possam ter sempre novidades. É como se fossem várias coleções cápsulas.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

"A coleção AW21 foi dividida em três capítulos e pensada como um exercício de olhar a natureza como escultura e a paisagem como arte; criando uma porta de entrada para a contemplação da luz, do tempo e do espaço. Dialogar entre o natural e o criado pelo indivíduo, ligando o físico ao efêmero em uma experiência sensorial transformadora que cria uma conexão entre o céu e a terra", diz Cris Barros.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

O primeiro capítulo do outono 2021 foi apresentado semana passada, intitulado Landart, ou Land Art, a arte de terra, que foi um movimento artístico que nasceu nos anos 1960 a partir da fusão da natureza e da arte, em que a paisagem, além do suporte, faz parte da criação artística. O Capítulo 1 é dividido em quatro edições e homenageia essa experiência artística na qual o observador interage com a obra, e tem a grandiosidade da natureza como fonte de inspiração, resultando em uma obra de arte perfeita.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)





Modelagem No Preview, foram apresentadas duas edições especiais que retratam a junção da arte com a natureza. As peças são as verdadeiras paisagens, em que é possível explorá-las através dos tecidos, shapes, caimentos, bordados e cores. Modelagens fluidas nas cores azul-celeste e off white com traços de crayon coloridos pintados a mão representam a liberdade de criação e dão vida a calças de cintura baixa e vestidos de corte reto. Outras composições como vestidos de seda com caimentos leves, cinturas marcadas e mangas esvoaçantes, conjunto de blazer com bermuda no azul pacífico complementam a primeira edição com modernidade.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

As peças com modelagem estruturada de algodão, no azul-celeste com um ombro só ou no azul oásis com mangas longas, bordadas com fios delicados de lurex, são mais sofisticadas e dão um ar vintage e bem elegante na coleção. Assim como a estampa de pois todo bordado em espiral com paetês, em tecido com brilho acetinado e caimento fluido, que aparece em vestidos e saias preto ou branco para uma proposta gráfica e atemporal.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

Cris Barros também criou uma linha de acessórios com inspirações conceituais em versões reinventadas, como a sandália bicolor e tricolor, que ganhou uma tira removível, podendo ser usada em cima do pé ou no tornozelo, e a opção flat descolada, agora em couro branco ou caramelo para desconstruir os looks. A bota statement de cor açafrão, desenvolvida em couro, com o interior laranja e o salto geométrico, assim como a bota de plataforma ultramoderna, destacam-se na coleção sem esquecer das opções lúdicas e leves como a mule de salto com broche removível e o tamanco furta-cor de strass.

(foto: Josefina Bietti/divulgação)