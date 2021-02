Manto sagrado dá título ao Atlético fora de campo

(foto: Divulgação)



Enquanto a equipe atleticana ainda luta por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro 2020, fora do campo o clube comemora mais uma importante conquista. Com uma ação de alta relevância, desenvolvida no início da pandemia, o Galo venceu uma das premiações do Samba Digital Awards 2020 pela campanha 'Manto da Massa'. A edição 2020 contou com mais de 100 campanhas inscritas e selecionadas. As 18 finalistas foram separadas em três categorias: Ação social, Áudio e visual e Engajamento, e submetida ao júri formado por 39 profissionais de áreas de marketing e comunicação.

O Galo foi eleito na categoria Engajamento, com 110 pontos. O projeto Manto da Massa permitiu que torcedores desenhassem a terceira camisa do clube para a temporada 2021. Ao todo, 1.500 modelos foram enviados e 13 selecionados para a votação do público. Nessa etapa, houve mais de 50 mil votos. E, após a escolha da torcida, mais de 100 mil camisas foram vendidas em menos de uma semana, estabelecendo novo recorde no Brasil.

Nas categorias Ação social e Áudio e visual, Ceará e Talleres, da Argentina, foram os vencedores. O clube brasileiro participou da produção de um filme sobre as consequências sociais da exploração do trabalho infantil. Por sua vez, o Talleres, com o vídeo “La vida a tu lado”, promoveu valores como a amizade e o espírito de superação através da história de vida de um torcedor.





SOLIDARIEDADE Com o projeto Manto da Massa construído em parceria com a End to End, não foi apenas o clube que se beneficiou do extraordinário engajamento da torcida. Parte do valor das vendas foi destinado ao combate aos efeitos da pandemia. O Atlético doou uma ambulância ao Hospital Mário Penna e um caminhão-baú ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus.