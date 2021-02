Semana Minas-Japão migra para o digital

(foto: divulgação)



Um dos eventos mais aguardados do calendário mineiro é o Festival do Japão em Minas, rea- lizado sempre no mês de fevereiro. Este ano, em edição especial, devido a pandemia, o consulado- geral honorário do Japão em Belo Horizonte, o consulado-geral do Japão no Rio de Janeiro, juntamente com a Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil-Japão trazem a Semana Minas-Japão, no período de 24 a 27, totalmente digital, através do Facebook e Youtube https://www.youtube.com/channel/UC0ZBm2l8X1rvrsJjdkpdR7A/featured).





ALÉM DA AMIZADE Um dos objetivos do evento é fortalecer os laços de amizade e o desenvolvimento de Brasil e Japão por meio de atividades de cooperação técnica e parcerias com governos e organizações da sociedade civil. Além de preservar e divulgar a cultura para os mineiros e nipo-brasileiros. "Trazemos todo ano para BH um pouquinho do Japão para que as pessoas conheçam sua gastronomia autêntica, cultura, danças, exposições, cerimônias. Já é um evento esperado pelos mineiros e ficamos muito felizes com a repercussão que temos todos os anos. Este ano, para não deixar de fazer essa ponte Minas-Japão, resolvemos realizar um evento 100% digital", afirma Yukari Hamada, organizadora do evento.

Ano passado, em sua 9ª edição, o festival contou com 29 mil visitantes no Expominas. O evento tem a parceria do governo de Minas por meio do projeto aprovado nos editais da Lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais. Veja a programação completa em www.festivaldojapaominas.com.br/.