Voz da sensibilidade une BH e Rio no grito contra 'carnaval da Covid'

A campanha da Prefeitura de BH foi criada com objetivo de ajudou a salvar vidas no Carnaval (foto: Belotur/Divulgação )



Entre as campanhas que "desfilaram" no período carnavalesco, o filme "Quarta-feira" merece nota 10 em todos os quesitos. O filme foi criado pela Dezoito Comunicação para a Belotur com o objetivo sensibilizar a população belo-horizonte a evitar aglomerações durante o carnaval, devido à pandemia de coronavírus. Com muita criatividade e leveza, a agência mineira usou a conhecida marchinha "Até quarta-feira", e deu um show ao passar a mensagem que o melhor jeito de brincar o carnaval seria mesmo separados, para preservar a saúde de todos.





IMPACTO NO RIO Foi só entrar no ar e campanha ecoou além das Serras das Gerais. Na sexta-feira, que seria o dia de abertura oficial do carnaval, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para elogiar a mensagem e fazer um pedido ao colega de ofício Alexandre Kalil e à PBH: o direito de usar o filme para também sensibilizar os cariocas a evitarem a festa de Momo. "A prefeitura do Rio está com a grana curta para fazer campanhas. Diante disso, peço licença à @prefeiturabh e ao prefeito @alexandrekalil para usar esse lindo vídeo para inspirar os cariocas!", escreveu Paes em sua rede. O prefeito mineiro também postou sua resposta solidária: "Que isso, prefeito, a luta pela vida é de todos. Fique à vontade". O que veio na sequência foram comentários positivos e muitos elogios pela bela produção e o entendimento fraterno entre os políticos.

De acordo com Helvécio Flores, diretor de atendimento da Dezoito Comunicação, a ideia de fazer a campanha nasceu em meio à segunda onda da pandemia de Covid. "Sabemos do compromisso do prefeito Alexandre Kalil de poupar vidas e entendemos que seria importante que a Belotur, responsável por organizar o carnaval, se posicionasse para reforçar as ações de contenção que a PBH vem adotando."

NO TOM CERTO O mais difícil, para o diretor de criação da agência, Adriano Moreira, foi encontrar o tom adequado para convencer as pessoas a abrirem mão do carnaval neste ano. "Nós todos gostamos do carnaval de Belo Horizonte, que hoje está entre os melhores do país. Estamos tristes, porque não podemos encontrar os amigos nos blocos, que trazem alegria para a cidade. Nossa intenção foi trazer um conforto para as pessoas, através de um filme que tem plasticidade, emoção, a voz linda da atriz e uma música que todo mundo conhece e que passa a mensagem que precisamos reforçar. A boa repercussão que o filme teve vem da simplicidade, que é capaz de gerar empatia e emoção", explica o diretor. Além desse filme, a campanha também inclui um outro vídeo baseado no clássico "Máscara negra".





DONA DA VOZ A cantora mineira Giselle Couto, que dá voz ao filme, surpresa com a repercussão do comercial, se disse mais do que realizada. Ela já se dava por satisfeita só pelo convite para participar do filme, "sensível e inteligente, neste momento tão delicado". Mas que o intercâmbio entre as prefeituras tornou seu trabalho "muito mais gratificante".

Como cantora, Cláudia também vive as consequências do cancelamento do carnaval. Mas não tem dúvida de que foi uma decisão acertada. "O carnaval pode esperar, nossa vida não." Ela, inclusive, faz um apelo para que as pessoas continuem tomando todos os cuidados preventivos mesmo depois do carnaval: "Distanciamento social, uso de máscara para proteger as vias aéreas, lavar sempre as mãos com água e sabão, e usar álcool em gel", enumera a artista.