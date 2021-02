(foto: Álvaro Fráguas/divulgação )

As campanhas de moda traduzem o espírito das coleções e exigem a atenção de profissionais criativos e com um olhar apurado, capazes de comunicar, por meio da imagem, não só as novidades da estação, mas também o DNA das marcas. Cientes disso, empresas mineiras, como a Lore, vêm investindo no marketing e em ações estratégicas para ampliar o espectro conceitual e comercial dos seus negócios.