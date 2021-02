Criador de imagens

(foto: Álvaro Fráguas/Divulgação)







Designer gráfico, Rick Cavalcante trabalhou cinco anos na área corporativa, mas se apaixonou pelo universo da moda quando teve a primeira oportunidade de trabalhar no setor. São mais de 20 anos construindo campanhas para várias marcas mineiras e fora de Minas, além de experiências internacionais na França, Itália e Espanha. Foi esse currículo e a certeza de que um profissional completo necessita ter uma visão macro e dominar assuntos que extrapolem sua área de atuação que o colocaram na mira do mercado.

Para o último inverno, por exemplo, em busca de cenários que revelassem o espírito das coleções de alguns clientes, ele focou o trabalho da Romaria em Sevilha, e o da Lore em Buenos Aires. Passo seguinte, veio o convite de Lorena Lage, dona da Lore, para assumir o marketing da empresa com dedicação exclusiva. A partir daí, tem desenvolvido ações estratégicas para ampliar o espectro conceitual e comercial da label, entre elas a criação de uma revista, a Lore Mag, que, muito além de um catálogo, diferencia-se pelo conteúdo oferecido, destacando moda e comportamento.

“Como diretor criativo da Imago Design e Moda, já atendia a marca. Comecei a participar da construção da sua imagem há nove anos, pouco tempo depois da sua criação. Estamos reestruturando todos os setores para acompanhar o crescimento no mercado nacional de forma programada e com os pés no chão”, explica o designer, que sempre se pautou por uma metodologia especial.

Seu ponto de partida é a participação em todos os processos, desde a criação da coleção. Tudo tem um significado: as matérias-primas, as texturas, as cores são vetores de inspiração. “Daí partimos para a definição de um tema, que vai nortear todo o desenvolvimento dos produtos. Então, imagino o perfil das modelos, o cenário ou locação e, posteriormente, crio todas as peças gráficas e ações de marketing dentro do mesmo conceito”, pontua.

"As campanhas passaram a usar um perfil de modelos mais eclético para criar maior sintonia com o seu público" Rick Cavalcante

Rick tem consciência de que, na prática – e, principalmente, no momento em que o mundo está passando –, é necessário apresentar soluções comerciais para as campanhas, mas existem alguns criadores que sempre fazem com que ele pense fora da caixinha, entre eles Alexander McQueen e Iris van Harpen. “Também gosto muito dos novos filmes e desfiles de Saint Laurent. Acho fantástico a linguagem contemporânea que eles trouxeram para uma marca tão tradicional.”

Quem trabalha em um setor marcado pela sazonalidade e efemeridade, como ele, em que a inovação e a mudança são as regras do jogo, precisa se abastecer constantemente para criar. “Primeiro – ele diz – tento manter a calma e ter a consciência de que não podemos saber de tudo. Para mim, isso diminui a ansiedade e ajuda no processo criativo. Então, uso meu tempo livre para fazer coisas que possam me inspirar. Pode ser uma viagem, leitura sobre temas variados, ver filmes, pesquisar imagens. Enfim, busco trazer para o meu dia a dia uma pesquisa constante, mas de forma leve e prazerosa”, pontua.

As novas tecnologias, inclusas as redes sociais, contribuíram para modificar o panorama do mundo, refletindo-se, sobretudo, no volúvel segmento da moda. Rick, que trabalha com design desde 1995, quando se formou pela Uemg, acompanhou de perto essa evolução. No seu entender, com a chegada da internet as pessoas tiveram mais acesso à informação e passaram a buscar imagens que trouxessem uma maior identificação com a “vida real”, abrindo caminho para o surgimento de uma nova linguagem. “Os influenciadores digitais assumiram o protagonismo na comunicação das marcas e as campanhas passaram a usar um perfil de modelos mais eclético para criar uma maior sintonia com o seu público”, opina.

Muito diferente da produção dos anos 1980 e, particularmente, dos anos 1990, época de muito glamour nos desfiles e no marketing das empresas. Para atuar no mercado atual, é preciso analisar, semioticamente, esses períodos que sedimentaram o segmento. Rick argumenta que foi um período emblemático e crucial para o rompimento com estéticas das décadas anteriores, que influenciavam a moda de forma mais homogênea.

“A partir daí, principalmente nos anos 1990, vivenciamos uma pluralidade de estilos. Nesse momento, vimos as grandes marcas, que antes ditavam uma identidade estética, buscarem nas ruas a inspiração para suas coleções. Porém, na maioria delas, a imagem de moda ainda era pautada pelo ideal de beleza retratado pelas supermodels e seu universo perfeito. Então, começamos a ver ganhar força uma nova linguagem, mais realista, que trazia rostos comuns, como nas campanhas da Benetton, por exemplo”, detalha.





Identidade É nessa época, entre 1980 e 1990, que a cena fashion mineira é construída com o aparecimento do Grupo Mineiro de Moda e outras labels igualmente importantes, que colocaram o estado, particularmente Belo Horizonte, na rota dos compradores e da imprensa especializada do país. Sob esse alicerce, ela prosperou, ganhou e ocupou espaço, mas, na opinião do designer, passa por uma constante busca de identidade.

Ele observa que alguns estilistas conseguiram imprimir uma personalidade tipicamente mineira aos seus trabalhos, como Ronaldo Fraga, que sempre valorizou a mão de obra local, assumindo uma posição de relevância no cenário nacional. “Tivemos também o surgimento do Minas Trend, que trouxe para Minas um destaque no lançamento de pedidos, principalmente no setor de roupas de festa. Atualmente, com a chegada da pandemia da COVID-19, vejo um movimento de adequação de produtos, fazendo com que o setor de moda festa abra caminho para o fortalecimento do estilo casual”, observa.

A questão da identidade é amplamente discutida, mas sabe-se que algumas labels ainda não fizeram o dever de casa de olhar quem são, como são e onde querem chegar. No bairro Prado, por exemplo, coração da pronta-entrega na capital mineira e termômetro dos negócios, ainda prevalece o comportamento de trocar equipes – estilo e marketing, preferencialmente – a cada estação, como se essa fosse a chave do sucesso. O resultado é que, a cada temporada, essas marcas mostram uma “cara” diferente.

Para o especialista, uma coisa é trazer o novo entre as coleções, seguindo as tendências do mercado, outra é mudar completamente o DNA da grife conforme a visão de determinado profissional, que será substituído por outro na próxima coleção. “Acredito que as mudanças, quando necessárias, devem ser planejadas e feitas de forma gradativa, e não a cada lançamento. Penso que é difícil construir uma identidade forte sem uma fidelidade na montagem da equipe ou, pelo menos, mantendo uma direção criativa fixa”.

Apesar do período atípico, Rick enxerga possibilidades de as marcas crescerem e investirem, caso da Lore. “Acho que nesses momentos devemos ativar nosso potencial criativo para superar obstáculos. Sabemos que a maioria das empresas brasileiras não têm saúde financeira para passar por uma crise tão extensa e acabam não suportando, mas quando existe um bom planejamento pode-se ativar setores como e-commerce, por exemplo. O importante é ficar atento às oportunidades para manter o negócio saudável”.