(foto: Luiza Ananias/divulgação)







A estilista e empresária Patrícia Motta se destaca por dois pontos que sempre a acompanham: a moda em couro e sua fé. Toda coleção que cria tem como inspiração um versículo bíblico e o que a inspirou na criação do verão 2021 foi Lamentações 3:21: “Quero trazer à memória o que me dá esperança”.

E foi exatamente isso que ela e sua equipe de criação fizeram. Pesquisaram em coleções passadas e resgataram modelagens, elementos e técnicas da época. Patrícia trouxe um verão leve e fluido com a maior parte da coleção em tecido, mas também apresenta – como de costume – peças em couro, mostrando que a matéria-prima pode ser usada no calor, com conforto.

(foto: Luiza Ananias/divulgação)

Um trabalho da grife que sempre chama a atenção é a perfeição com a qual consegue colocar detalhe em couro em qualquer tipo de tecido, com perfeição, dando o seu toque exclusivo à peça, que fica com um charme a mais.

(foto: Luiza Ananias/divulgação)

O elemento que domina a estação são as saias, peça queridinha da estilista, que sempre brinca que nasceu de saia. Como couro é o DNA da marca, fizeram uma seleção: a saia Preciosa, toda bordada em richelieu, que nesta estação ganhou fitas em sedas coloridas; a saia Patricinha, criada há 15 anos, recebeu vazado inspirado em asas; a saia Licia, que é montada como mosaico, usando o crochê como junção para o couro; a saia Unidade, que tem a barra finalizada com cordão forrado em couro, dando forma única.

(foto: Luiza Ananias/divulgação)

As blusas e vestidos fluidos em musselinas de seda e seda pura coloridas trazem leveza aos looks. A camisaria branca, sempre presente nas coleções da label, foi feita com fino algodão egípcio. A cartela de cores mostra tons suaves inspirados na flora nativa de Belo Horizonte: lavanda, amarelo, rosa e azul suave. Os shapes sempre trazem a feminilidade e luxo atemporal vindo dos anos 50.

(foto: Luiza Ananias/divulgação)

O resgate das peças feitas por artesãos e crocheteiras são eternos, e valorizar o handmade é essência da Patricia Motta. A campanha foi feita no campo, com modelos ao ar livre mostrando o aprendizado de viver o hoje com a paz que excede todo entendimento. Patricia exalta o amor a Deus, ao próximo e à vida quando diz que “o amor nos faz voar”.





O COMEÇO Patrícia Motta começou seu trabalho como estilista em um pequeno ateliê dentro de sua casa. Em pouco tempo, com sua criatividade, dedicação e paixão pelo couro, conquistou reconhecimento, e hoje é referência no seu segmento. O grande destaque do seu trabalho é a qualidade da matéria-prima e as cores que consegue, mas isso foi fruto de anos de busca pela excelência no fornecedor de couro, enfrentando viagens a curtumes nos quatro cantos do mundo.

(foto: Luiza Ananias/divulgação)

A qualidade e o acabamento impecável se aliam às técnicas de alto padrão para o desenvolvimento da matéria-prima, que é o DNA da sua marca: o couro. A marca trabalha com materiais de comprovação de origem de criatórios certificados. Sua fonte criativa vem da natureza e as coleções são desenvolvidas a partir de um tema no qual se insere uma mensagem, um conceito valorizado e de suma importância para transmitir suas ideias. A presença constante de Patrícia durante todas as etapas de produção, junto à sua amada equipe, garante modelagem primorosa e caráter artesanal em suas criações.