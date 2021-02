SBT prepara pacote de novidades para consolidar retorno ao futebol

Fred Muller destaca a importância estratégica das afiliadas na cobertura esportiva (foto: SBT/ Divulgação )



A goleada de audiência imposta pelo SBT à concorrência na final da Copa Libertadores, no final de janeiro, quanto o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, abriu uma nova era na disputa pela audiência no país. Em sua primeira transmissão de uma final da competição, o SBT se isolou na liderança, com pico de 32,1 pontos, superando a marca de 26,3 – até então tida como a maior na mesma faixa horária, de setembro de 2002. Estima-se que cerca de 3,2 milhões de lares assistiram à decisão, transmitida com exclusividade. Em Minas Gerais, a TV Alterosa, afiliada mineira do canal, foi a responsável pela exibição. O resultado apenas confirma a estratégia de investimento da emissora, que criou um novo Departamento de Esportes e agora trabalha para consolidar sua volta à transmissão esportiva, como explica Fred Muller, diretor de negócios e marketing do SBT. Ele elege o futebol como estratégico na grade de programação da TV, fala das novidades, avalia a possibilidade de transmitir também competições de outras praças e destaca a importância de afiliadas como a TV Alterosa, tradicional na programação esportiva. E avisa: a Copa Libertadores 2021 já começou no SBT.

NOVIDADES "O esporte ganha cada vez mais um papel estra-tégico no SBT. Em julho do ano passado, negociamos a exibição da final do Campeonato Carioca, que nos rendeu ótimos resultados e trouxe uma maior perspectiva para a consolidação do futebol em nossa grade. Desde que a Copa Conmebol Libertadores chegou ao SBT, enriquecemos o nosso quadro de cobertura es- esportiva com nomes de peso do segmento, como Téo José, Mauro Beting e Jorginho, e lançamos o programa semanal Arena SBT, com Benjamin Back, Emerson Sheik, Cicinho e Mano (Mauricio Borges), com o objetivo de ampliar o espaço do esporte em nossa grade, além de estreitar a relação entre o SBT e o público afeito. Atualmente, estamos focados no planejamento da Copa de 2021. Com certeza, teremos muitas no- vidades boas este ano".





ESTILO PRÓPRIO "O SBT sempre foi muito autêntico e tem criado uma maneira própria de transmitir as partidas e entreter o público com a grande paixão do brasileiro, o futebol. A transmissão da final da Libertadores nos rendeu ótimos resultados na audiência nacional, com 32 pontos de pico no Ibope em São Paulo e mais de 29 milhões de espectadores alcançados em todo o Brasil."*

ADESÃO DO MERCADO "Tivemos o patrocínio de grandes marcas, como Amazon Prime Vídeo, Claro e SportingBet, desde o primeiro jogo, que foram fundamentais na construção do projeto Libertadores no SBT. Tivemos um prazo curto entre a compra dos direitos e a transmissão do primeiro jogo, o que exigiu maior agilidade da nossa equipe e um trabalho interno totalmente integrado entre diversas áreas do SBT, como o artístico, programação, digital, marketing, institucional, entre outros. Esse processo garantiu um sucesso comercial à emissora: além dos três clientes que estão desde o início, para 2021 temos a quarta cota, que é a Sanofi, que esteve conosco na partida final do campeonato 2020, jogo no qual contamos ainda com Netshoes e Tik Tok, além de Ambev no Top de 5 segundos. Agora, é consolidar ainda mais e trazer soluções criativas e impactantes aos nossos parceiros."





NOVAS COMPETIÇÕES "Estamos sempre de olho nas boas oportunidades, partindo do princípio de que qualquer investimento que façamos hoje precisa fazer sentido dentro da nossa estratégia geral".





MULTIPLAtaFORMA "A nossa estratégia de distribuição de conteúdo sempre traz uma vi- são multiplataforma, inclusive para as nossas entregas comerciais, potencializando assim os resultados por meio de inovação e aderência com cada plataforma. E, claro, pensando também na regionalização de conteúdo, trabalho que o SBT está muito bem respaldado com sua rede de afiliadas e regionais."





PARTICIPAÇÃO DAS AFILIADAS "É um trabalho de construção conjunta, que parte deste grande produto de relevância global e que surpreendeu em audiência e engajamento em todo o país. Agora o desafio é expandir as possibilidades em cada território em que o SBT está presente, utilizando toda a força de conexão local de sua rede."