Homem na pauta do dia

Em temporada de lançamento de coleção masculina, não poderíamos deixar de mostrar duas grifes que são queridinhas tanto de homens quanto de mulheres. Quando se pensa em luxo, qualidade e bom gosto, pensa-se em Prada e Louis Vuitton. Ambas as marcas carregaram a mão nos longos casacos de inverno, a LV não abriu mão dos ternos, com corte impecável, mas cheios de modernidade. Porém, as duas tiveram um ponto em comum: muitas estampas em tricôs e moletons. A LV, como de costume, estampou sua logo; já a Prada optou pelo geométrico e chega a propor um look completo com a figura.

(foto: PRADA/DIVULGAÇÃO)

Prada: “Possible feelings”

O outono/inverno 2021 de Miuccia Prada e Raf Simons, provavelmente sentindo o peso do longo isolamento social, tem como base um desejo íntimo e pessoal de contato, a nossa vontade de trocar e relacionar, por isso o nome “Sentimentos possíveis”. O fundamento de tudo é o indivíduo: o corpo humano e sua liberdade.

(foto: PRADA/DIVULGAÇÃO)

A necessidade de sentir, o prazer do tato, resulta em uma panóplia de textura superficial e têxtil. Reforçando a estimulação sensorial, as malhas e os couros jacquard com padrão geométrico são combinados com o re-nylon, tweeds bouclé e ternos clássicos de lã listrada, em cores tradicionais e imprevistas. A interação é projetada para fora, para a sequência de quartos que os modelos transitaram durante o desfile. Cada um desperta os sentidos: cenários coloridos, passagens isoladas dos modelos realçadas por uma trilha sonora eletrônica original de Plastikman, também conhecido como Richie Hawtin. Idealizado por Rem Koolhaas e AMO, os "não espaços" do desfile foram definidos por painéis de mármore, resina, gesso e pele sintética. Convidativos e sedutores, fingiram ser interiores e exteriores, duros e suaves, quentes e frios: simultaneamente, ambos e nenhum permitem uma liberdade absoluta de interpretação e expressão.

(foto: PRADA/DIVULGAÇÃO)

Uma dupla fala semelhante se reflete na representação do próprio corpo – por meio de roupas e de estruturas minimalistas. A conclusão lógica é voltar ao corpo: os bodysuits tricotados em jacquard criam uma “segunda pele” aerodinâmica, servindo para delinear a figura em movimento dinâmico. A abstração do sentimento se torna abstração da liberdade. Surge o paradoxo: as peças tanto revelam quanto ocultam, enfatizando o físico, mas também cobrindo a forma. Em outras roupas, eles são usados para criar uma camada de base sob alfaiataria e agasalhos. Representam proteção e exposição, com conotações de ingênuo e sábio, íntimo e distante, jovem e maduro. Neste último, eles refletem uma passagem do tempo, da vida.

(foto: PRADA/DIVULGAÇÃO)

Os casacos trespassados são construídos em linhas retas; as jaquetas bomber são exageradas. Feitas em couro e bouclé, forradas em jacquards geométricos, as peças são sensuais. A cor e o padrão excitam os olhos, e a textura atrai o toque.





Conversa com estudantes Após a apresentação do desfile virtual, em 17 de janeiro, a Prada fez um bate-papo on-line com alguns estudantes, selecionados em faculdades e universidades de três continentes, com os diretores cocriativos Miuccia Prada e Raf Simons. A escolha foi nos cursos de moda, arte, design, arquitetura e filosofia, por entender que esses alunos constituem uma seção transversal diversificada da sociedade atual.

(foto: PRADA/DIVULGAÇÃO)

encontro virtual As instituições escolhidas foram: Universidade Tsinghua, Escola de Arquitetura (Pequim, China), Bunka Fashion College (Tóquio, Japão), Universidade Hongik, Escola Internacional de Design para Estudos Avançados (Seul, Coreia do Sul), Vita-Salute San Raffaele University, Faculdade de Filosofia (Milão, Itália), Central Saint Martins (Londres, Reino Unido), Harvard University Graduate School of Design (Cambridge, Massachusetts, EUA) e Fashion Institute of Technology, School of Graduate Studies, MFA Fashion Design (Nova York , NY, EUA). Ao contrário do que se pensou, nada de perguntas e respostas. O encontro virtual foi um verdadeiro debate, rico em troca de visões, pensamentos etc. Este tipo de conversa reflete o interesse apaixonado de Miuccia e Simons no poder da educação e a importância vital de nutrir a próxima geração de criativos do futuro.

(foto: PRADA/DIVULGAÇÃO)

Para reaproveitar o mobiliário utilizado para os desfiles do Grupo Prada, os materiais utilizados no set do desfile digital serão reciclados e doados para Meta, um projeto de economia circular com sede em Milão que oferece soluções sustentáveis para o descarte de resíduos em eventos efêmeros por meio da coleta e recuperação de materiais para venda e aluguel. A Meta trabalha em colaboração com a La Réserve des Arts, associação que presta um serviço de recolha e valorização de matérias-primas e resíduos de decoração de desfiles de moda, colocando-os à disposição de profissionais e estudantes do setor cultural.

Louis Vuitton: mantenha os códigos, mas mude os valores

(foto: LOUIS VUITTON/DIVULGAÇÃO)

Em 2020, o diretor criativo masculino da Louis Vuitton disse: “Na minha prática, eu contribuo para um cânone negro de cultura e arte e sua preservação. É por isso que, para preservar minha própria produção, eu a gravo extensamente”.

(foto: LOUIS VUITTON/DIVULGAÇÃO)

A luxuosa grife francesa Louis Vuitton buscou um conceito bem sólido para sua coleção masculina outono-inverno 2021. Todo mundo, quando criança, sonha com o que vai ser quando crescer – muitas vezes muda de ideia –, e esses sonhos e aspirações são personificados por arquétipos: o artista, o vendedor, o arquiteto, o policial, o vagabundo. Esses personagens da sociedade são definidos por seus uniformes e códigos de vestimenta, que associamos às profissões, estilos de vida e conhecimentos. Nossas mentes são treinadas para delinear um guarda-roupa arquetípico para nos ajudar a identificar um indivíduo. Frequentemente, esses personagens estão ligados a pressupostos sociais de origem cultural, gênero e sexualidade.

(foto: LOUIS VUITTON/DIVULGAÇÃO)

Esta coleção investiga os preconceitos coletivos inconscientes da sociedade, que imbuem nossas perspectivas com mitos feitos pelo homem ligados à genética das pessoas, ideias e arte. Virgil Abloh emprega a moda como ferramenta para mudar esses preconceitos: mantenha os códigos, mas mude os valores.

(foto: LOUIS VUITTON/DIVULGAÇÃO)

A lógica reflete as tradições culturais negras que usam figuras de linguagem (ironia, trocadilho, riffing) para brincar ou reverter as conotações de códigos estabelecidos. Essas técnicas criam novos significados e subvertem os cânones estabelecidos. Como ele mesmo exemplifica: “por exemplo, a maneira como uma frase- padrão em inglês pode ter um significado totalmente diferente no inglês vernáculo negro. Apliquei essas técnicas à minha metodologia de design, imbuindo a gramática de arquétipos reconhecidos com diferentes genéticas”.

(foto: LOUIS VUITTON/DIVULGAÇÃO)

Com base no ensaio Stranger in the village, de 1953, de James Baldwin, que trata paralelos entre as experiências do autor como um afro-americano em uma vila suíça e sua vida na América, o desfile foi feito em locações na Suíça e em Paris. As performances giram em torno da noção figurativa do roubo de arte: os mitos tecidos pela sociedade em torno da origem e propriedade da arte, referenciais visuais e aqueles que criam.

(foto: LOUIS VUITTON/DIVULGAÇÃO)

O artista conceitual Lawrence Weiner constrói uma série de padrões vinculados a essas premissas: “Você pode contar um livro por sua capa”, “O mesmo lugar ao mesmo tempo”, “(Em algum lugar – como)”. Em todas as roupas e acessórios, motivos e técnicas jogam com temas de ilusão, replicando o familiar através efeitos de ilusão de ótica, e reapropriam do normal por meio da elevação extrema.

O convite para o desfile foi um modelo de avião DIY de madeira balsa, um símbolo eterno da infância desprovida de propriedade artística. Quem apareceu com o copo de papel? O prego de metal? O lápis? Isso levanta a questão de quem pode reivindicar a criação: quem pode fazer arte e quem pode consumi-la. Concebidos fora da esfera da arte, os itens não desenhados e essencialmente “normais” representam um domínio público continuamente reinventado e reivindicado pelo setor da arte.

Como resultado, a normalidade é acentuada. Como ela é? O que significa e quem tem o privilégio opcional de incorporá-la? Virgil Abloh traz sua ideia consagrada de “Turista x Purista” para o primeiro plano. A coleção detecta seus códigos para desafiá-los e uni-los.

Em um clima social que anseia por um novo normal que rompa com a estrutura arcaica da sociedade, os arquétipos tornam-se neótipos. “Se um artista não cumpre nossa imagem predeterminada de artista, isso o torna menos artista? Se uma referência originada na esfera do Turista for alterada para uma nova obra de arte, o Purista pode reivindicar a propriedade dessa referência?” Se o tecido Kente – o tecido da herança cultural de Virgil Abloh – é reproduzido em tartan, isso torna Kente menos ganense e tartan menos escocês? Proveniência é realidade, enquanto propriedade é mito: invenções do homem agora maduras para reinvenção.