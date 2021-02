Cor do sol

Amarante Brand (foto: Jacques Dequeker/Divulgação)







Ame ou deixe longe do armário. Não existe meio-termo quando se fala em amarelo. A cor do ano, que divide o título com o cinza, volta a aparecer em prateleiras e passarelas e reacende debates polêmicos sobre seus usos e combinações. Neste momento de pandemia, o apelo do amarelo vai para um lado mais subjetivo, considerando o seu poder de alegrar e representar a esperança. Mas a cor pode ser uma aliada interessante para as mulheres, desde as discretas até as mais ousadas.

Sibele Barony incluiu o amarelo no verão buscando luz. A cor conecta a estilista com o nascer do sol e, automaticamente, o poder de irradiar boas energias. “Pensei nos sentimentos mais profundos, em uma promessa ensolarada, de que tudo vai melhorar, a pandemia vai passar e vamos ser alegres. Como as pessoas estão reclusas, queria trazer uma cor que ilumina, encoraja, leva esperança e otimismo”, explica.

A poetisa Amanda Gorman se destacou na posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com um casaco Prada amarelo (foto: Patrick Semansky/AFP/Divulgação)

As cores são uma forma de comunicação com o mundo, lembra Sibele, e o amarelo tem o poder de transmitir segurança e construir confiança. Não por acaso, a poetisa Amanda Gorman roubou a cena na posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com um casaco Prada na cor do ano. “Ela foi a atração da posse não só porque declamou um poema lindo, mas porque soube usar o amarelo com inteligência, irradiando luz, força, determinação, esperança. Ela estava vestida de sol e conseguiu passar uma mensagem superencorajadora para os norte-americanos.”

Sibele Barony (foto: Leca Novo/Divulgação)

A estilista gosta de usar amarelo, mesmo sendo loira e já tendo ouvido muita gente dizer que não fica legal. Segundo ela, a cor rejuvenesce e equilibra os traços. Sibele desmistifica também a ideia de que é difícil de combinar. “Se você é mais discreta, use uma blusa amarela com jeans e tênis branco. Quem é mais ousada pode combinar com roxo. Carolina Herrera usa muito amarelo com azul-marinho, são cores que contrastam, mas de forma harmônica”, diz Sibele, que propõe todas essas misturas na coleção.

Valentino (foto: Valentino/Divulgação)

Na opinião dela, o amarelo só não combina com decotes grandes e peças justas, pois acaba destacando demais as formas do corpo. É mais elegante apostar em peças soltas, como as suas três camisas de linho e o vestido no estilo cafetã.

São raras as coleções de Eduardo Amarante, principalmente as de verão, que não têm amarelo. Na mais recente criação para a sua marca, Amarante Brand, em parceria com a Lança Perfume, o estilista coloca a cor em destaque, com a justificativa de que ela tem relação direta com o seu desejo de levar mais alegria e energia para as clientes.

“Passamos por momentos desafiadores com o isolamento, e isso impactou diretamente a minha criação. Refleti muito sobre o que realmente importa e cheguei à conclusão de que existem inúmeras formas de entregar amor para quem vai vestir as minhas roupas. A escolha da cor é uma delas.”

O amarelo ganha vida em vestidos que não passam despercebidos. Como descreve Eduardo, as peças mesclam a feminilidade de plissados e decotes profundos com a sensualidade natural que a cor provoca. Desconsiderando a ideia de que o amarelo, por si só, já chama muito a atenção, o estilista abusa dos volumes, seja na saia ou nas mangas.

Independentemente do momento, o diretor criativo da Amarante Brand acredita que a cor do ano tem o poder de levantar o astral e iluminar as pessoas. “Amarelo é uma escolha que ultrapassa as tendências por ser versátil, sempre assertiva e naturalmente sensual. Optando pela tonalidade e shape adequados, as chances de acertar são grandes”, opina.

Para a estilista Denise Valadares, a maior dificuldade de trabalhar com o amarelo é saber como incluir os bordados. Por não ser uma cor básica, ela toma todo o cuidado para a peça não ficar over. A solução, da última vez em que usou, foi investir em um tom mais fechado, enfeitado com pérolas e outras pedras em azul e rosa mais claros.





ACETINADO O tecido escolhido, 100% algodão, tem chance de voltar na próxima coleção. “Ele é produzido no Brasil, sustentável, com um leve acetinado e tem ótimo caimento”, descreve Denise, que o transformou em máxi chemise, camisa, vestido, short e calça. Nas peças de cima, os bordados ficaram concentrados na gola, nos ombros ou nos punhos, para que não roubassem a cena do amarelo.

No verão, a estilista gosta de combinar o amarelo com tons mais neutros, como branco e bege. “Amo a combinação com a outra cor do ano, que é o cinza, mas acho que tem mais a ver com o inverno”, pontua. Assim como a mistura com o marrom, na opinião dela. Já os looks monocromáticos são uma alternativa para quem quer uma dose extra de alegria e alto-astral.

Mesmo eleito a cor do ano, o amarelo continua a ser comercialmente difícil de emplacar, observa a professora de moda da Fumec Carla Mendonça. “Além do medo de usar, porque acham difícil de combinar, as pessoas sabem que é uma cor marcante. Se você usar um vestido amarelo várias vezes, vai ter mais dificuldade de deixá-lo com cara nova. Até pensar em ousadia de modelagem no amarelo é mais complicado, já que a chance de ficar com muita informação é grande”, analisa.

Apesar de reconhecer todas as dificuldades, Carla acha que ainda existe muito preconceito em torno da cor. Na opinião dela, o amarelo pode ser usado por todos e estar em todos os ambientes, inclusive corporativo. Vide o desfile da Valentino, na última edição da Semana de Alta-Costura de Paris, que mostrou a elegância da cor do ano na alfaiataria. “Uma pantalona amarela se encaixa perfeitamente bem no escritório. Se pensarmos neste universo, a mulher fica chique e diferente, se destaca.”

Sobre as combinações, a professora sugere começar pelos básicos, ou seja, usar amarelo com branco (numa vibe mais verão) ou preto (entrando no clima do inverno). Quem gosta de ousar as cores, como ela, pode partir para uma mistura com laranja ou rosa, sem medo de errar.