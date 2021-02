Glória eterna: nem Big Fone segura a goleada do SBT

O SBT promete novidades no esporte para consolidar sua liderança no segmento (foto: SBT/Reprodução/Divulgação )



A conquista da Copa Libertadores da América de 2020 quebrou um jejum dentro de campo e estabeleceu novo marco histórico fora dele. Entre as quatro linhas, o Palmeiras se sagrou bicampeão, título que não conquistava desde 1999, ao vencer o Santos por 1 a 0, no Maracanã. Fora dos gramados, quem fez história foi o SBT. Em sua primeira transmissão de uma final da competição, a emissora aplicou uma goleada de audiência na concorrência, decretando o início de uma nova era nas transmissões esportivas.





DISPARADA A concorrência tentou de tudo. Mas o SBT se isolou na liderança entre as 17h e as 19h, do dia 30/1(sábado), marcando, em média, 25,3 pontos. O núme- ro é mais do que o dobro do al- cançado pela segunda colocada, a TV Globo, com média de 11,1 pontos. A elevada audiência proporcionada pela final levou o SBT a ter índices que há tempos não conseguia. Com pico de 32,1 pontos, a emissora de Silvio Santos superou a marca de 26,3 – até então tida como a maior nessa mesma faixa horá- rária. O número foi atingido em setembro de 2002. Estima-se que cerca de 3,2 milhões de lares assistiram à decisão.

A emissora, que transmitiu com exclusividade a partida na televisão brasileira, foi assistida por cinco milhões de pessoas somente na Grande São Paulo. Em Minas Gerais, a TV Alterosa, afiliada mineira do canal, foi a responsável pela exibição.





ARTILHARIA Se a restrição de faixa horária for retirada, a final registrou a maior audiência do SBT em 17 anos. Em 2004, a emissora teve média de 31 pontos com a transmissão de um filme da saga de Harry Potter. O resultado obtido foi 35% superior ao registrado em 12 de janeiro, no jogo de volta entre Palmeiras e River Plate, no Allianz Parque. A equipe argentina venceu por 2 a 0, mas foi eliminada. Além da final, o programa Arena SBT também chegou a ficar na frente do programa Caldeirão do Huck, tradicionalmente líder de audi- ência aos sábados.

Para fortalecer sua cobertura, o SBT criou um Departamento de Esportes específico para a Li- bertadores, ligado ao Departamento de Jornalismo. Contratou Téo José, Mauro Beting e Jorginho, e ampliou o esporte na grade de programação, com o lançamento do Arena SBT, apresentado por Benjamin Back e com comentários de Maurício Borges, Emerson Sheik, Cicinho, Téo José e Mauro Beting.





LÍDER COM FOLGA Segundo o site especializado de índices televisivos TV Pop, a marca de cinco milhões de exibições é uma das maiores nos últimos 21 anos e uma das mais altas atingidas pelo SBT. A transmissão da final da Libertadores venceu, por muito, a Globo, que apostou em flashes do reality show Big bro- ther Brasil (BBB) para aumentar a audiência durante a decisão. A Globo, que exibia a novela Flor do Caribe, teve média de 11,7 pontos na Grande São Paulo entre as 18h50 e as 19h02 deste sábado, nos momentos decisivos de Palmeiras 1 x 0 Santos. Já o SBT teve 28,9 pontos.

Durante toda a partida, entre as 17h e as 19h15, a média do SBT na Grande São Paulo foi de 24,7 pontos, contra 11,2 da vice-líder Globo. A soma de todos os canais pagos (6,5) ficou em terceiro, com os canais abertos Record (3,5) e Band (2,4) fechando o "top 5". O pico da transmissão do SBT foi de 31,5 pontos na região me- tropolitana paulistana. Na Grande São Paulo, segundo o TV Pop, cada ponto de audiência equivale à sintonia de 76.555 domicílios e 205.377 pessoas. Além de Flor do Cari- be e flashes do BBB, o programa Caldeirão do Huck também foi uma das "presas" da Globo para Palmeiras 1 x 0 Santos. Mas nada impediu a frente estabelecida pela emissora de Silvio Santos.