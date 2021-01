(foto: Pixabay)



Já é de conhecimento geral que atraímos coisas boas ou ruins para nós com nosso pensamento. Até mesmo de forma inconsciente. Quando desejamos muito uma coisa, e sempre pensamos que vamos conseguir aquilo, acabamos conseguindo. O pensamento positivo atrai para nós, como um ímã. Por outro lado, quando queremos algo, mas temos pensamentos derrotistas, achando que nunca vamos conseguir, isso se torna difícil. Esse tipo de coisa, que não sabíamos o que era, faz parte da física quântica, uma ciência que assusta muita gente por achar que é difícil demais de entendê-la.

Para quem tem interesse em conhecer mais desse assunto, indicamos um livro que usa do lúdico para ensinar: Alice no país do Quantum: A física quântica ao alcance de todos, que mistura de forma genial fantasia e ciência. Alice conhecerá o País do Quantum – uma espécie de parque de diversões intelectual menor que um átomo – e se depara com desafios, jogos e atrações que esclarecem os diferentes aspectos da física quântica. Através dessa alegoria, o leitor conhece de forma acessível e divertida os domínios fundamentais dessa ciência. Inteligentemente concebido e escrito por Robert Gilmore, a obra coloca conceitos físicos ao alcance do leitor comum.

Gilmore começa com os conceitos básicos da mecânica quântica e da física moderna em geral, fala das diferentes interpretações da teoria quântica, explora os fundamentos da física nuclear e da física das partículas, e termina com uma discussão sobre o paradoxo EPR (de Einstein, Podolsky e Rosen), um dos mais importantes da teoria quântica.

Gilmore adota a postura de que o significado preciso dos conceitos quânticos não pode ser explicado totalmente de uma só vez e transforma o que seria uma dificuldade em um método de exposição assumido. O significado dos estranhos fenômenos do País do Quantum se revela aos poucos, o processo de entendimento não é linear, a compreensão é construída ao longo da história. É, aliás, o modo como os conceitos quânticos são compreendidos pelos estudantes universitários de física. Os livros-texto não iluminam os paradoxos. Cabe ao estudante construir sua própria intuição quântica ao longo da sua vida profissional.

Todas as afirmações da física são sustentadas em observações da natureza, e os resultados dos experimentos envolvendo fenômenos quânticos, por mais diferentes que possam parecer, devem ser aceitos como um dado da realidade. Por mais caras que nos sejam certas intuições (como matéria, espaço, tempo), elas podem cair quando confrontadas com os dados experimentais. Talvez, ao se identificar com Alice, o leitor possa se sentir também um pouco cientista, e, por tabela, perceber que o cientista, contrariamente à imagem muito difundida de um sabe-tudo sobre um púlpito, também não compreende totalmente o mundo à sua volta, mas tenta entendê-lo da melhor forma que pode. Assim, as alegorias presentes na obra de Gilmore não se resumem ao conteúdo da ciência, mas estendem-se ao seu próprio método.

