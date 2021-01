Brasil- sil- sil ...

(foto: Chanel/divulgação)



Tem rosto novo, brasileiro, despontando no mercado de moda internacional. A dona do milagre é Raynara Negrine, descoberta pela Joy Model. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), é filha de empregada doméstica. Superando todas as dificuldades, consagrou-se neotop, participando pela primeira vez da temporada de desfiles internacionais. Foi destaque no lançamento das coleções de alta-costura da maison Chanel, promovido, como sempre, no Grand Palais em Paris – totalmente vazio, para obedecer às orientações de controle da pandemia na Europa. A capixaba tem 17 anos, contrato de exclusividade com a maison

e comemora: “É um sonho que se realiza”.