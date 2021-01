A magia do inverno

(foto: Lufreee/Divulgação)







Ano novo, energia nova. Nada melhor do que reiniciar o calendário em clima de alegria, esperança e magia. A mineira Iorane dá a largada para 2021 com um inverno inspirador. “É muito importante acreditar que vamos voltar a ter momentos felizes, sentir a alegria do abraço, nos reunir com pessoas queridas, que nossos dias vão voltar a ser mais alegres e coloridos”, aponta o diretor Gustavo Rabello, resumindo o mood da coleção Believe in magic.

Como levar esta atmosfera para as roupas? Fazendo uma coleção bem colorida, com o poder de animar as pessoas e provocar emoções positivas. “Já tinha sentido, no fim do ano, que a cliente queria esta vibração, de se sentir iluminada, de se conectar com a energia das cores num momento difícil. Tudo o que fizemos colorido vendeu”, conta.

O inverno da Iorane não é nada sóbrio. Verde, laranja, pink e roxo chegam para manter o astral lá no alto. “Apostamos em looks monocromáticos com cores fortes, seguindo a onda do minimalismo, que está voltando, mas de uma forma vibrante.” As peças mais chamativas combinam entre si e também podem ser intercaladas com cores neutras, como cinza, marrom, preto e off white.

A alfaiataria norteia toda a coleção. Desde a escolha dos shapes (mais próximos do corpo) até as estampas (poá, xadrez, gravataria e florais). As camisas podem ser cavadas ou de manga comprida. Já as calças se dividem entre pantalona e cenoura, que continua em alta. Os shorts são peças-chave para a transição entre dias quentes e frios, já que cabe em todas as estações, seja com sandália ou bota e meia.

São os tricôs que dão uma cara de inverno para o lançamento. Mas não deixam de ser leves e coloridos, seguindo o mood da estação. “As peças são feitas com pontos que lembram trançados manuais, trazendo aconchego para o momento.” A lã ainda está por vir.

Segundo Gustavo, esta é uma das coleções mais versáteis dos últimos tempos. Consegue agradar a mulheres clássicas e ousa- das. Além disso, permite a combinação de todas as peças, sem restrições. Com poucas peças, você consegue multiplicar os looks. A marca sugere, por exemplo, usar a blusa de tricô em uma estampa clássica de poá em off white e marrom com calça de alfaiataria laranja. Outra possibilidade: vestir short xadrez e camisa cropped verde.

O diretor nos ajuda a identificar tendências desta temporada, a começar pelos drapeados. A técnica está bem representada pelo vestido mídi preto com estampa floral que acompanha toda a silhueta, entregando muita feminilidade. Gustavo também fala sobre a volta dos acetinados, que garantem pontos de brilho na coleção, e reforça a aposta no minimalismo monocromático. A correntaria está muito presente nos acessórios, principalmente cintos.

Na busca incessante por qualidade, a marca praticamente não trabalha com tecidos sintéticos. Quase todas as bases são naturais, inclusive nos forros. Os mais usados nesta coleção foram linho, algodão e cetim. “A Iorane atingiu uma posição de mercado em que é comparada com as maiores marcas do Brasil, então temos que nos preocupar com a escolha dos tecidos e dos acabamentos.” Os aviamentos são desenvolvidos internamente, o que permite, por exemplo, ter botões no mesmo tom da roupa.

CENÁRIO O tema Believe in magic se materializa também no cenário da campanha, projetado pela artista plástica Flávia Junqueira. “O trabalho se inspira no universo infantil, nas memórias da criança e nos objetos da nossa cultura popular, usando materiais simples da teatralidade, muitas vezes domésticos, usados nas festas, nas casas e nas encenações diárias”, explica a paulistana, conhecida por fotografar espaços públicos, como o Cristo Redentor e o Theatro Municipal de São Paulo, preenchidos por balões.

Nas fotos da Iorane, Flávia cria uma atmosfera lúdica com papéis de parede domésticos, balões coloridos, globos de discoteca e luzinhas de parques de diversão de interior. Um cavalo de carrossel aparece em destaque. “A ideia é proporcionar ao espectador um mix de sensações, mas, sobretudo, neste momento, falar sobre o verbo acreditar. Acreditar em qualquer coisa que seja, algo que desejamos e que pode ser possível”, comenta a artista.

Flávia vai assinar também instalações em três lojas da Iorane, que seguem o mesmo tema e possibilitam que as pessoas sintam bem de perto a magia da coleção.