CENTENÁRIO MILIONÁRIO

A Nestlé comemora seu centenário no Brasil com uma campanha institucional que vai dar R$ 100 mil em prêmios todos os dias. A ação vai até 24 de março, também com premiações instantâneas no valor de R$ 100 por hora, totalizando R$ 8 milhões. A ativação vai envolver mais de 3,5 mil pontos de venda no país. De acordo com a diretoria da empresa, a maior promoção de sua história tem como objetivo levar esperança e otimismo aos brasileiros, no momento em que o povo vive de incertezas, para que voltem a sonhar com um futuro melhor. Para concorrer aos R$ 100 mil por dia e aos prêmios instantâneos, é preciso comprar os produtos Nestlé participantes e cadastrar o cupom na plataforma da campanha.





MANTO DA MASSA

Criado para incentivar a adesão de torcedores ao programa de sócios do Atlético durante a pandemia da covid-19, o projeto Manto da Massa está entre os seis concorrentes ao Prêmio Samba Digital Latam Awards. O concurso é promovido pela Samba Digital, uma das maiores agências de marketing esportivo do mundo. O Manto da Massa concorrerá na categoria "Engajamento", com ações promovidas por América do México, Deportivo Cali (Colômbia), Talleres (Argentina), Athletico Paranaense e NBB – Novo Basquete Brasil. Dos seis projetos escolhidos, três seguirão na disputa após votação do comitê de profissionais de marketing de Twitter e Facebook, e jornalistas de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Cada votante deverá ranquear três "cases". A votação vai até 31 de janeiro.





FASE FINAL

Na fase final, a votação é feita por júri especializado, formado por membros de entidades esportivas como Fifa, The FA (Federação de Futebol da Inglaterra) e Ligue 1 (Liga de futebol da França), além de clubes conhecidos mundialmente. De acordo informações do Atlético, participaram 1.500 projetos do concurso Manto da Massa, sendo escolhidos 13 finalistas. Após 50 mil votos pela internet, o modelo desenvolvido pelo designer atleticano Flávio Markiewicz foi o grande vencedor. A ação rendeu ao clube na pré-venda R$ 22 milhões, de 100 mil camisas vendidas em apenas uma semana, novo recorde continental de vendas.





UNIDOS PELA MÚSICA

A classe dos músicos é das que mais sofrem com a pandemia. Com o fechamento ou movimento reduzido dos bares e restaurantes, eles ficaram com sua renda prejudicada. Sem a ajuda dos auxílios governamentais, que se encerraram em dezembro, a situação volta a ser crítica. Pensando nesses artistas, o Mr. Hoppy da Praça Tiradentes, que sempre promoveu eventos musicais e culturais em parceria com seu vizinho Porks, realiza ação para socorrer os músicos. As duas empresas destinaram R$ 2 para os músicos de cada litro de chope pilsen vendido. E para estimular os clientes, eles irão ganhar um Burger American na compra de 2 litros do chope. A promoção é válida para retirada no balcão.





NA BOCA DO POVO

Em um ano diferente de tudo na história moderna humana, 2020 foi agitado por diferentes temas. Assuntos que nunca existiram ou não despertavam o interesse do povo dominaram as conversas. Estudo global aponta a Covid-19 como o assunto mais falado no Brasil em 2020, superando outros como as eleições nos EUA e a brasileira, além de assuntos de entretenimento, como Big brother Brasil e outros. A Taboola, plataforma líder em descoberta de conteúdo, utilizou sua plataforma Newsroom para analisar quais foram os temas que tiveram mais visibilidade on-line em 2020, constando o que todos já previam.





TOP 10 BRASILEIRO

Sem dúvida, com 20% da leitura, a Covid-19 liderou entre os brasileiros, o que não surpreende. No entanto, assuntos como futebol e casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita também aparecem no Top 10 levantado pela Taboola. Veja o ranking: 1º – Coronavírus - 20%; 2º – Futebol - 13,8%; 3º – Educação especial - 10,4%; 4º – Ministério da Saúde - 10,3%; 5º – Investimentos - 9,9%; 6º – Redes sociais - 7,9%; 7º – Filmes e TV - 7,4%; 8º – A fazenda - 7%; 9º – Casamento Gusttavo Lima - 6,9%; 10º – Crianças - 6,2%.





EDUCAÇÃO RECICLADA

A marca O Boticário vai usar plástico reciclado para ajudar a melhorar a estrutura de escolas brasileiras. A empresa está desenvolvendo espaços pedagógicos para fomentar a educação em 15 escolas públicas no país. Em parceria com o Instituto Grupo Boticário, a iniciativa consolida o posicionamento da empresa como marca sustentável em um movimento inédito de conscientização e mobilização. E por meio de pesquisa será possível identificar instituições de ensino que receberão esses espaços, como biblioteca, laboratório, sala de música/artes. Os espaços pedagógicos de 30m² são compostos por aproximadamente 2,2 toneladas de plástico reciclado, e também recebem mobília interna feita a partir de materiais sustentáveis e serão entregues às escolas já prontos para uso.





SALAME TOMBADO

A exemplo do queijo mineiro, os paulistas querem fazer do sanduíche de mortadela, o popular "Sanduba salame", ícone da gastronomia paulistana, um patrimônio cultural imaterial de São Paulo. Para isso, a marca Ceratti entrou esta semana com pedido oficial no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo (Condephaat), além de lançar uma petição virtual para o público apoiar o movimento. A empresa também lançou campanha criada pela CP+B com peças no Facebook e Instagram da marca, nos relógios digitais, pontos de ônibus e metrô da cidade, além de ações no rádio, convocando o público para assinar a petição que está na página www.nossosanduichesp.com.br. Além de receber as assinaturas, a página conta a história do tradicional sanduíche de mortadela da cidade.





TINTIM

Enquanto Salvator mundi (Leonardo da Vinci), Interchange (Willian de Kooning) e O grito (Munch) estão no topo das obras de arte mais caras do mundo, a rara ilustração de Tintim, do cartunista belga Hergé, estabeleceu novo recorde mundial para artes originais de histórias em quadrinhos, ao ser vendida por exatos 3.175.400 euros. A ilustração de HQ foi vendida em um leilão realizado no Artcurial, em Paris. Feito em aquarela, o desenho é original de 1936 e foi criado como imagem da capa de The blue lotus, quinto volume sobre o personagem, cuja história se passa na China durante a invasão japonesa de 1931. A série Tintim é bem popular entre os colecionadores de HQs.









A Vivo está com vagas abertas para a área de canais digitais, focada no e-commerce da companhia. São mais de 100 oportunidades para cientista de dados, especialista gamer, product owner (PO), especialista em mídia digital, search engine optimization (SEO), ad tech e performance de vendas B2B e B2C, entre outras. Os selecionados começam a trabalhar no primeiro trimestre. Pede-se experiência com o mundo digital e superior completo. Certificações e cursos na área de tecnologia são desejáveis. Para concorrer basca se inscrever pelas páginas https://vivo.gupy.io/ ou https://vivodigital.gupy.io/.