Transição de estações

(foto: Maria Filó/divulgação)







Derivada do último lançamento da marca, Sahara Lounge, a cápsula Duo carrega personalidade única, apresentando peças que caminham entre a estação mais quente e a mais fria do ano. Com modelagens e shapes clássicos da Maria Filó, como cintura marcada, tecidos fluidos, recortes estratégicos e amarrações, as peças são versáteis, atemporais e femininas, seguindo o DNA da grife.

A paleta de cores escolhida para nortear a coleção traz tons elegantes como preto, branco e caramelo camelo. Como sempre, a label desenvolve estampas exclusivas e a grande aposta para a estação é a Chevron, desejo para 2021 que aparece em saias, vestidos e camisas. Mas a DUO ainda apresenta as estampas jardim mosaico, terra doce e orvalho. As peças lisas são muitas para jogar nas produções, dando oportunidade para cada cliente criar o look de sua preferência. Os tecidos mais usados são a malha, sarja, viscose e o tricô.

(foto: Maria Filó/divulgação)





História A Maria Filó foi criada por Célia Osório, que abriu a primeira loja em 1997, em Ipanema. Foi com um trabalho em tricô, rico em cores e detalhes, que Célia encantou com suas criações. Quando começaram, a marca fazia uma roupa mais jovem, romântica. Trouxe uma novidade, feita com qualidade. A grande curiosidade, a paixão por viagens e a vontade incessante de experimentar, deram asas para ela desenvolver sua criatividade. E é exatamente disso que o mundo da moda gosta e as consumidoras também. O resultado não poderia ser outro que não fosse o sucesso. A empresa cresceu e espalhou lojas Brasil afora.

(foto: Maria Filó/divulgação)

Há alguns anos, Roberta Robeira, filha de Célia, assumiu a direção criativa. Aprimorou as técnicas passadas por sua mãe, mas mudou bastante o produto. A nova CEO fez uma grande mudança no DNA da Maria Filó e passou a produzir uma roupa para uma mulher mais sofisticada e madura. Uma roupa mais forte. Em sua participação na São Paulo Fashion Week 2013/2014, fez questão de deixar esse novo posicionamento bem evidente para o público. Segundo Roberta, a proposta é criar para uma mulher feminina, que quer estar fresca e sempre voltada à moda.

(foto: Maria Filó/divulgação)

Em uma de suas entrevistas, Roberta disse: “Da mão que tínhamos para os bordados, passamos a desenhar estampas compostas por florais, gravatarias e cartemas que seguem como importantes instrumentos para contar nossas histórias a cada temporada. Os desafios são muitos, mas o principal é seguir fortalecendo a marca sem perder a essência e a identidade. Vivemos num país com dimensões continentais e outro cuidado é conseguir entender as clientes de norte a sul do Brasil. Tudo salpicado com frescor, misturas de estampas e muita feminilidade”.

(foto: Maria Filó/divulgação)

Há cerca de oito anos, a empresa adquiriu a gestão da grife Filhas de Gaia, que continua a ser assinada por Marcela Calmon e Renata Salles, mas passa a ser gerida por Alberto Osório, cofundador da Maria Filó.

(foto: Maria Filó/divulgação)