CHEIROSO?

Sabe aquela situação constrangedora de um amigo ou parente que cheira mal, pelo odor do suor acumulado nas axilas? Pois a marca Old Spice aproveitou o tema em sua campanha e apresenta situações descontraídas de como passar a informação sem ofender o "cheiroso" em questão. Criada pela agência Wieden+Kennedy São Paulo, a propaganda principal tem um comercial de quase dois minutos. O filme mostra de forma musical e divertida a importância do ato, com direito a declarações apaixonadas de "você cheira mal" para divulgar a nova versão do desodorante. A previsão é de que o comercial seja veiculado em toda a América Latina, com direito a conteúdo digital e o envolvimento de influencers no plano de mídia. Veja o vídeo em www.youtube.com/watch?v=AjS8sH_gPnQ&feature=emb_title.





#FiqueEsperto

O crescimento da internet na pandemia fez explodir também os casos de fraudes. Por isso, desde de outubro, a campanha #FiqueEsperto divulga dicas com cuidados no ambiente digital. Em sua quarta etapa, a campanha apresenta orientações sobre os cuidados contra links recebidos, a importância de verificar sua origem e de evitar download e execução de arquivos a partir do endereço acessado, por exemplo. Outro cuidado é com mensagens que oferecem prêmios e vantagens atrativas e para não reencaminhar mensagens de origem desconhecida e com links duvidosos. A campanha conta com a participação dos setores de telecomunicações, financeiro, de internet, comércio e varejo.





PRÊMIO CDL/BH

A 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo terá tema único: a recuperação econômica dos setores de comércio e serviços de Minas Gerais. Em função da pandemia, o prêmio foi reformulado e teve o prazo de publicação/veiculação das reportagens estendido. Agora, podem concorrer reportagens publicadas/veiculadas entre 1º de outubro de 2019 a 21 de fevereiro de 2021. Serão premiados três jornalistas em cada uma das quatro categorias (impresso, rádio, televisão e internet). Os 12 vencedores receberão no total R$ 48 mil em forma de vale-viagem. O regulamento está disponível em premiodejornalismo.cdlbh.com.br. As inscrições começam em 1º de fevereiro.





PROFISSÕES DO MOMENTO

Muito se fala na profissão ideal do futuro. Mas a pandemia acelerou processos e antecipou algumas, projetou outras e o assunto passou a ser as profissões do momento. Dados de um levantamento feito pela plataforma Workana, especializada em conectar freelancers a empresas em toda a América Latina, revelam que a busca por cientista de dados em 2020 cresceu 7.300%, e a de analista de dados, 2.100%. A procura por profissionais para construir landing pages teve aumento de 210,38%, e para produzir conteúdo para mídias sociais, 115,52%, indicando forte tendência de mais crescimento ainda para essas áreas neste ano. Também é ascendente a procura por profissionais de marketing digital e TI.





SUPER BOWL

O chamado Big Game da 54ª edição do Super Bowl será em 7 de fevereiro próximo, em Tampa, na Florida. Mas ao contrário de anos anteriores, a disputa pelos milionários segundos no intervalo mais caro do mundo é marcada por importantes ausências. É o caso da Pepsi, que não fará anúncio independente este ano, apenas no patrocínio do show do intervalo com The Weeknd. Será a primeira vez, desde 2017, que a marca não terá espaço independente. A Hyundai também está fora do Super Bowl, depois de uma sequência em 12 dos últimos 13 jogos. A última vez que não participou foi em 2015, quando várias montadoras decidiram não veicular seus anúncios. Em contrapartida, a General Motors confirmou seu retorno, para promover o novo modelo elétrico do Hummer. O anúncio será apresentado pelo astro do basquete LeBron James.





PERSPECTIVAS

Historicamente, anúncios de automóveis e bebidas alcoólicas dominaram o faturamento do Super Bowl. No ano passado, as duas categorias foram responsáveis por 28% da receita total, de acordo com novos dados da Kantar. No total, o jogo de 2020 gerou US$ 450 milhões em receita publicitária, US$ 100 milhões a mais que no ano anterior, de acordo com a Kantar. O custo de um anúncio de 30 segundos também aumentou 9% em relação a cinco anos atrás, e deve atingir US$ 5,6 milhões este ano.





EMBRANQUECIDA

Enquanto se discute o impeachment de Trump, Kamala Harris, a nova vice-presidente dos Estados Unidos, movimentou as redes sociais nos últimos dias. Primeira mulher, negra e filha de imigrantes, a ser eleita para o cargo na história do país, ela foi capa da revista Vogue. Porém, as fotos apresentadas pela revista provocaram críticas, acusada de branquear a vice-presidente. O ensaio para a Vogue foi realizado por Tyler Mitchell, primeiro fotógrafo negro a assinar uma capa da revista em 2018. A capa foi publicada pelo perfil da própria Vogue no Twitter. Embora a equipe de Kamala Harris não tenha feito comentários públicos, circulou que a equipe da vice-presidente teria aprovado outra imagem, que aparece algumas horas depois, em uma segunda capa que combinava mais com a que teria sido aprovada. A Vogue não teria comentado o assunto.





OVO OU GALINHA?

Quem veio primeiro? A pergunta que mais parece brincadeira de criança é tema de uma campanha francesa. A rede de supermercados U Shops entrou na brincadeira e lançou o comercial "La Poule" – "A galinha". A peça central da campanha tem um comercial de pouco mais de um minuto. O filme bem-humorado faz uma cronologia da galinha pelos tempos, desde os dias atuais até a criação do mundo. A piada maior é ver a linhagem da galinha sendo destrinchada, com direito a um efeito de reversão da imagem que inclui os ovos "subindo" para suas respectivas mães. Como o final deixa bem claro, a ideia da campanha é promover a filiação da rede a fornecedores que promovem a criação livre de animais. Não que a moral ajude muito, porém, dado que a pergunta termina sem resposta na peça.





PERSONALIDADE

A revista Mercado Comum divulgou a lista das personalidades mineiras de destaque do ano de 2020. O diretor-presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, foi selecionado como uma das 20 Personalidades Especiais. A publicação divulgou ainda uma lista com 300 personalidades de diversos setores, fazendo uma referência aos 300 anos de Minas Gerais, celebrados em 2 de dezembro. Veja a relação dos escolhidos em mercadocomum.com.