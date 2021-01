Recuperação do setor E&M será em cinco anos

Já o estudo ampliado da Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024, da PwC, entende que a pandemia da Covid-19 acelerou e amplificou as mudanças no comportamento dos consumidores, impulsionando a ruptura digital e forjando pontos de transformação da indústria que não seriam alcançados por muitos anos. Como consequência, a indústria do entretenimento e mídia em 2020 se tornou mais remota, mais virtual, mais transmitida sob demanda, mais personalizada e - pelo menos por enquanto - mais centrada no cenário doméstico do que qualquer previsão feita no início do ano.





CRESCIMENTO

Em meio a uma recessão global, 2020 terá a queda mais acentuada na receita de Entretenimento e Mídia - E&M nos 21 anos de história da pesquisa, com um declínio de 5,6% em relação a 2019 - mais de US$ 120 bilhões em termos absolutos. Em 2009, o último ano em que a economia mundial encolheu, os gastos globais com E&M caíram apenas 3,0%. No Brasil, é esperada uma queda no faturamento da indústria de entretenimento e mídia em 2020 de 6,5% em relação a 2019, representando queda de US$ 2,5 bilhões. Apesar disso, as expectativas são positivas e a indústria E&M deverá se recuperar nos próximos 5 anos, com crescimento anual médio esperado de 2,47% com lastro principalmente na transformação digital.





Nos últimos anos, à medida que as experiências de mídia se tornaram cada vez mais centrais nas vidas das pessoas, o crescimento global de E&M geralmente ultrapassou o PIB. Da mesma forma, após os desafios de 2020, é esperado que o setor de E&M reassuma seu melhor desempenho. As projeções da PwC mostram que em 2021 os gastos com E&M crescerão 6,4%. Olhando para o período de 2019 a 2024, a previsão é de crescimento da receita geral em uma taxa composta de crescimento anual de 2,8% (CAGR). Para ver todos os detalhes do estudo, acesse site: www.pwc.com.br