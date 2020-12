Limpeza para 2021

(foto: Pixabay)



Não importa a sua fé, a sua crença, ninguém pode negar a sabedoria dos conhecimentos milenares orientais. Uma das importantes ciências chinesas milenares é o feng shui, que tem por objetivo organizar os espaços para harmonizar e purificar os ambientes, atraindo prosperidade, saúde e influências benéficas da natureza.

O feng shui tem ótimas e importantes dicas para limpar a casa e a nossa vida e começar o ano com boas energias. E cá para nós, depois deste 2020, estamos todos precisando disso.

Ainda dá tempo de dar aquela “faxina energética” para harmonizar o lar e a mente. E deve estar bem mais fácil porque muita gente aproveitou o isolamento social para dar uma boa limpada nos guardados de casa. É importante se desfazer de coisas antigas para dar lugar a novas. Não guarde o que não é usado, pois tudo o que deseja irá conseguir.

Tire tudo o que não está sendo usado, abrindo espaço para uma nova vida. Doe o que puder e jogue fora o que não tem mais utilidade, mas sempre de maneira consciente. O desapego não deve ser apenas físico, mas também espiritual. Portanto, é importante se desfazer de coisas que lhe trazem lembranças ruins. Arrume seus armários.

Não guarde nada que não esteja funcionando, como, por exemplo, relógios, eletrodomésticos quebrados etc. Faça também a manutenção da estrutura da casa, como a limpeza da caixa d’água e a revisão dos encanamentos.

Para a “faxina energética” use um pano umedecido em água com sal grosso e passe de dentro para fora dos ambientes, para levar toda a energia negativa embora, mas mantenha o sal longe de eletrônicos e eletrodomésticos.

Evite colocar móveis em locais que atrapalhem a passagem, tudo deve estar posicionado de maneira a permitir que as energias fluam, principalmente no primeiro cômodo da casa.

Pronto, a casa está organizada e limpa. Agora olhe para dentro de você. Fique no centro do seu espaço. Retire sua mente dos pensamentos e concentre-se em respirar a energia positiva, sinta-a entrando e saindo do seu ser. Agora, olhe para dentro de você. Lembre-se de tudo o que aconteceu de ruim em 2020 e escreva em um papel. Pegue essa lista e queime. Veja se tem mágoa de alguém, se precisa perdoar alguma pessoa, ou pedir perdão. Isso também é muito importante, para entrar o ano-novo livre de qualquer amarra.

Em uma folha limpa, escreva tudo de bom que você quer para 2021, e o que deseja fazer. O que for ação da sua parte, coloque data-limite para cumprir. Toda meta tem que ter prazo.

Feliz ano novo e que 2021 chegue trazendo saúde, paz, amor e liberdade.

