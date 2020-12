Água de Cheiro usa força do SBT para reforçar família e nostalgia

(foto: Divulgação/Água de Cheiro)



Para incrementar as vendas de fim de ano e divulgar sua campanha especial, a Água de Cheiro, pioneira no mercado de franquias de beleza e perfumaria, investe na TV aberta com um filme lançado para o Natal 2020, mas que vale para todo o período. A rede aposta em inserções no SBT, uma das maiores emissoras de televisão do país, em uma peça que traz a família e a nostalgia como temas principais. Pensando em aproximar ainda mais as pessoas e reatar laços, a marca de beleza e perfumaria se uniu à Brinquedos Estrela para recriar miniaturas exclusivas de jogos de tabuleiro clássicos da fábrica de brinquedos e essa parceria também é um dos temas do curta.

Com duração de 30", o filme mostra uma família reunida próximo a uma árvore de Natal, trocando presentes e se divertindo com algumas miniaturas dos jogos. A produção é exibida em 17 praças, incluindo as capitais Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Recife, durante o intervalo de alguns dos principais programas da emissora, como Programa da Eliana, Silvio Santos, Chiquititas, Casos de Família e Bake Off Brasil – A cereja do bolo.





RELEVÂNCIA De acordo com Olindo Caverzan Junior, diretor da Água de Cheiro, a decisão pelo investimento na TV aberta acompanha um momento de franco crescimento da rede, que desde 2016 tem planejamento estratégico que busca dar à marca cada vez mais relevância dentro do mercado brasileiro de perfumaria e beleza. "Com essa campa- nha, convidamos o consu- midor a embarcar com as pessoas que ama em uma viagem nostálgica e divertida e passar momentos especiais ao lado desses entes queridos", comenta o executivo.

Criada em parceria entre a Água de Cheiro e a Cabelo Filmes, o filme tem desdobramentos nas redes sociais da marca e nos pontos de venda em todo o país. Para ver o filme, acesse https://www.youtube.com/watch?v=SJogOyA2h2g&feature

=youtu.be