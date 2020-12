De volta às origens

(foto: Estúdio Copo/Divulgação)







Depois de um intervalo de três anos, o ateliê Filha Única está de volta. O conceito continua o mesmo, fazer roupas com o máximo de exclusividade, com a diferença de que agora a marca trabalha com coleções e a proposta é mais casual. “As pessoas associam exclusividade com roupa de festa, mas precisam entender que algo do dia a dia pode ser exclusivo. Todos nós somos únicos, um corpo é diferente do outro”, defende Carol Nunes, que faz pouquíssimas peças iguais.

A pandemia mudou os rumos da coleção de reestreia. O plano da designer era fazer peças jeans personalizadas com tinta, escritos, renda. Mas, isolada em casa, sem nada para fazer, acabou indo para outro caminho. “Não tinha ideia de aonde ia chegar, foi muito intuitivo. Fui desenhando ao longo dos dias em casa, para não ficar entediada, e muitas coisas que surgiram tinham a minha identidade”, conta Carol, que nem gosta de assistir a desfiles para não ser influenciada por outras marcas.

De nome Origens, a coleção é um resgate da sua história. “Estamos vivendo num mundo em que as pessoas buscam, ainda mais neste momento em que não podem ficar juntas, se encontrar, se conhecer, se conectar com a sua identidade.” A partir dessa reflexão, surgiu a única estampa. Nelas, as cidades mineiras de Serro, Governador Valadares e São João del-Rei, onde seus avós nasceram, são representadas por três elementos que têm em comum: as pedras preciosas, as flores e as ferrovias.

A estampa, de fundo branco, mostra pedras preciosas em forma de flores em tons de rosa, roxo, azul e amarelo. Os desenhos coloridos são interligados por linhas que representam os trilhos de trem. Todas as peças estampadas (vestidos, saia longa, top e blusas) têm certa transparência e esbanjam leveza. Um dos destaques é o vestido longo com falso abotoamento e fenda frontal.

Carol está feliz de ver que a coleção ficou a sua cara. Não só pelo conceito, que resgata sua origem, mas pelo estilo romântico e, ao mesmo tempo, moderno. A saia curta godê, aquela com pregas e bem rodada, carrega romantismo, mas pode muito bem fazer parte de um look moderno. Com camiseta e tênis, por exemplo. Da mesma forma, a saia longa, leve e esvoaçante fica mais moderna com o cropped estruturado de manga bufante e decote bem aberto, valorizando o colo.

Apesar de ter poucos modelos, a coleção não deixa de ser diversificada. A ideia não é estimular o consumo desenfreado, mas fazer com que as mulheres encontrem o que está fazendo falta no armário. Que sejam roupas atemporais, versáteis e apropriadas para todos os corpos. Veja o exemplo do quimono de crepe, peça que Carol considera “chique e confortável”. “O quimono pode fazer conjunto com uma calça e o body, mas também vira saída de praia. Penso em peças-curinga, que permitem uma fluidez de usar com tênis, rasteira ou salto. Ir para o trabalho ou sair à noite.”

A marca também preza muito pelo conforto. “Faz muita diferença vestir algo confortável, ainda mais neste momento de pandemia.” No mix da coleção, ainda tem regata de tule de glitter e body com decote quadrado e leve acetinado, que pode ser usado como maiô. O tricô marca presença na coleção levando textura e caimento para uma saia de nesgas e um body cruzado nas costas.

A designer fala que nunca gostou de padronização, por isso desenha roupas para mulheres que querem se sentir únicas. Disponibiliza, no máximo, três peças iguais. Se acabar, pode até fazer mais, desde que seja em outra cor, estampa e tecido. “O ateliê já se chama Filha Única e isso mostra que nós prezamos por exclusividade. Não adianta fazer uma grade imensa e correr o risco de a cliente encontrar outras tantas pessoas usando a mesma roupa”, pondera.

PEÇA ÚNICA O trabalho sob demanda continua, como no início da marca, e em toda coleção haverá pelo menos uma peça única e exclusiva. Desta vez, é um conjunto desenvolvido pela mãe de Carol, Ana Costa, que era sócia do ateliê na primeira fase e agora trabalha como colaboradora. “Esse conjunto, todo feito em moulage, é um presente da minha mãe para a minha coleção. No tule rosa, ela criou um top com pontos de cristais e uma saia longa fluida que tem em seu cós elementos que remetem à estampa”, descreve.

Sem se prender ao calendário da moda, a designer quer trabalhar com coleções cápsulas – até o fim do ano, deve ser lançada mais uma, ainda dentro do tema Origens. Ela adianta que a próxima estampa foi desenhada por Jairo Guedz, guitarrista, fundador da banda Sepultura e designer gráfico. “Ele nunca tinha feito estampa corrida na vida, mas topou fazer este trabalho. Espero que a parceria dure, é muito legal ver o olhar de quem não é do mundo da moda. Isso traz algo único, é o que busco.” Flores, pedras preciosas e trilhos de trem continuam a ser os elementos principais, mas o resultado será completamente diferente.

Carol recebe as clientes no ateliê com hora marcada, reforçando o conceito de exclusividade. Durante a conversa, ela chega a se emocionar ao falar sobre o seu trabalho: “O que me motiva é ver as pessoas se identificando com as roupas, se sentindo únicas e exclusivas, isso me traz felicidade. Ver que elas reconhecem que nada foi feito de qualquer forma, que fiz com amor e carinho. Moda é a minha vida.” No início do ano que vem, a marca vai lançar um site com e-commerce.