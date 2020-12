VALORIZAÇÃO

A publicidade brasileira está entre as três melhores do mundo. E para ressaltar a qualidade da propaganda brasileira e, principalmente, seu profissionalismo e ética, a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), em conjunto com a Associação Brasileira das Agências de Propaganda (Abap) e o apoio do Sindicato das Agências de Propaganda (Sinapro), lança campanha pela valorização da atividade publicitária. O texto da campanha ressalta que "o modelo de autorregulação e as inúmeras leis federais, construídas nas últimas décadas por anunciantes, veículos e agências, garantiram um ambiente ético-profissional que propiciou o surgimento de grandes empresas, grandes profissionais e milhares de grandes sucessos de marketing". A campanha está sendo veiculada em diferentes mídias.





GUIA CONAR

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) lançou o Guia de publicidade por influenciadores digitais, documento elaborado pelo grupo de trabalho para a publicidade digital. Criado em 2019 com o intuito específico de estabelecer regras e normas para a conduta ética nos anúncios e campanhas no ambiente digital, o guia define princípios para as ações publicitárias, sobretudo as desenvolvidas por criadores de conteúdo, que já respondem por boa parte dos processos analisados pelo órgão nos últimos anos.





FATURAMENTO

Com as pessoas passando mais tempo em casa, os e-commerces vêm batendo recorde atrás de recorde. E na Black Friday, uma das datas mais aguardadas pelo varejo on-line, não foi diferente. Balanço da Social Miner revela que o faturamento dos e-commerces apenas entre 26 e 27 de novembro chegou a R$ 5,1 bilhões, crescimento de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nada mal, o que eleva também a expectativa para o Natal.





VERDE CAMPO PREMIADA

Especializada na produção de laticínios saudáveis e de alta qualidade, a Verde Campo acaba de alcançar mais um importante reconhecimento para sua trajetória com o Prêmio Ideas for Milk de Inovação 2020, criado pela Embrapa Gado de Leite. A empresa foi escolhida na categoria Inovação em processos pela iniciativa "Pagamento por sólidos", que estabelece uma inovadora forma de valorização da qualidade do leite, estimulando os produtores a serem cada vez mais cuidadosos no processo de produção. A solenidade de entrega do prêmio foi virtual, com transmissão ao vivo pelo canal da Embrapa no YouTube.





LÍDERES QUE IMPULSIONAM

Uma série de lives criada na pandemia no Instagram da Agência A+ deu origem ao livro Líderes que impulsionam. O pré-lançamento ocorreu no evento virtual Mais Amor por Essa Causa. Com apresentação das jornalistas Bárbara Coelho e Silvana Ramiro, todo o valor arrecado será revertido para o Instituto Ronald McDonald. A ação vai ajudar milhares de crianças e famílias na causa do câncer infantojuvenil. Esse é o propósito da ação realizada pela Agência A . As lives com as histórias desses líderes estão disponíveis no Instagram da A , no www.instagram.com/agenciaamais. Para adquirir o livro, acesse agenciaamais.com.br.





STARTUPS DE INOVAÇÃO

Minas Gerais tem 8,6% das startups de inovação regulatória do Brasil, sendo vice-líder na quantidade dessas startups no Brasil. É o que aponta o estudo "RegTech Mining Report", realizado pela KPMG. O conteúdo mostra que, no Brasil, existem ao todo 309 startups desse tipo, sendo que São Paulo engloba quase a metade delas, com 49,3% do total. Rio Grande do Sul tem 8,2%, Rio de Janeiro tem 7,5%, Santa Catarina tem 7,5%, Paraná tem 6,4% e o Distrito Federal tem 2,9%.





REGIÕES

As RegTechs são startups que oferecem soluções para ajudar empresas a se adequarem às mudanças no ambiente regulatório (leis, regulamentos e outras normas), a trazer inteligência para a gestão regulatória e até mesmo a monitorar movimentos governamentais e de legisladores. Em termos regionais, o Sudeste concentra a maioria (66%) das RegTechs. A distribuição nas demais regiões brasileiras é a seguinte: Sul (22%), Nordeste (5,7%), Centro-Oeste (4,3%) e Norte (1,4%). A pesquisa está disponível no link https://home.kpmg/content/dam/kpmg/br/pdf/2020/11/inovacao-estrategia-regulatoria-2020.pdf.





UNICRED E ABRINQ

O Pix já é uma realidade do mercado financeiro. A nova opção conta com algumas facilidades, como realizar transações instantâneas, em qualquer dia e horário. Para isso, é necessário informar apenas a chave Pix de quem receberá a transação. Assim, cada instituição financeira disputa a preferência do cliente. E focada em oferecer um atendimento completo aos seus cooperados e transformar a realidade das pessoas, a Unicred lançou campanha que envolve a nova ferramenta. Até 31 de dezembro de 2020, a cada chave Pix cadastrada na instituição financeira, R$ 1 será doado para a Fundação Abrinq. A ação é válida para todos os cooperados. Cada pessoa física pode cadastrar até cinco chaves por conta, e pessoas jurídicas podem cadastrar até 20. O cadastro deve ser realizado pelo aplicativo Unicred Mobile, disponível para Android e iOS.





KANTAR/CABORÉ

A Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, conquistou o prêmio Caboré na categoria Serviços de marketing. Promovido pelo Meio & Mensagem, o prêmio é considerado o Oscar da indústria de comunicação e marketing no Brasil e reconhece os principais profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento do setor no país. Em 2020, a Kantar se engajou na produção de análises sobre o impacto da pandemia, apontando direcionamentos ágeis sobre um futuro que se antecipava cada vez mais rápido.









Disponível vaga para social media, em Belo Horizonte. Estamos buscando mais um profissional para o time da agência, que fica no bairro Santa Efigênia BH. Trabalho de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para atuar no desenvolvimento dos posts, agendamento e acompanhamento dos conteúdos. Criar relatórios de métricas e participar de reuniões de pautas com nossos clientes. Necessário conhecimento do pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign), pacote Office (Word, Excel, Outlook). Interessados devem encaminhar currículo e portfólio para producao3@galpao33.com.br