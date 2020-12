ItaúPower recebe doações em ação natalina

(foto: Reprodução)



O ItaúPower aproveita o espírito natalino para realizar mais uma importante ação. O mall entende que o ato de doar desperta o me- lhor das pessoas. Por isso, em uma onda de solidariedade, começou a receber doações de alimentos não perecíveis que serão destinados para uma instituição a ser esco- lhida pelo próprio público. Quem quiser participar, é só acessar o Instagram @ItaúPowerShopping e escolher o destino dos alimentos respondendo a uma enquete.

Antes mesmo do resultado, quem quiser pode deixar sua contribuição na caixa de coleta, instalada no 1º piso, em uma loja exclusiva, ao lado da decoração de Natal. As doações serão recolhidas até o dia 24 de dezembro.





#todosjuntos "O envolvimento de todos é a melhor atitude para superar este momento. Estamos prontos para receber nossos clientes e pedimos que o público também faça a sua parte", diz o ItaúPower em comunicado em suas redes sociais, que orienta o comportamento adequado ao protocolo sanitário. "Dentro das lojas, evite tocar em objetos e manuseie apenas o que deseja comprar, respeite o distanciamento social e não retire a máscara de proteção", reforça.