Retomada de mercado

Se o mercado da moda sofreu com os efeitos da pandemia, o segmento da festa foi ainda mais duramente atingido pela crise. O cancelamento dos eventos e a redução de cerimônias importantes, que atingem seu ápice no final do ano, derrubaram os dress codes mais elaborados, como as roupas ornamentadas trabalhadas em tecidos especiais.

As empresas especializadas estão, até hoje, tentando encontrar um caminho para dar continuidade aos negócios. Nesse movimento e com o objetivo de se fortalecerem mutuamente, um grupo de dez marcas prepara suas coleções de inverno para serem lançadas, entre 11 e 14 de janeiro, em São Paulo, no Hotel Mercure Vila Olímpia. Sete delas – Kalandra, R. Vasconcellus, M.Rodarte, Marrô, Thays Temponi, Elizabeth Marques, Eliane Matos são do setor de festa.

“Além da Couromoda, estarão acontecendo outros eventos de moda, como o Novo Showroom e o Contemporâneo, que trazem um bom fluxo de clientes à capital paulista”, explica Ana Flávia Castro, estilista e proprietária da Kalandra. A ação tem relevância porque significa uma retomada ao calendário que prevalecia antes que Paulo Borges, diretor da São Paulo Fashion Week, iniciasse um movimento para adiantar os lançamentos. A iniciativa, adotada pelos confeccionistas, trouxe uma grande confusão e sobrecarga para o mercado.

“Estamos confiantes de que, até lá, a situação sanitária estará sob controle”, pontua a empresária. Tanto a sua marca quanto as outras, que fazem parte do grupo recém formado, têm em comum muitas reviravoltas e aflições, mas o maior desafio foi buscar soluções em alternativas que não faziam parte das suas expertises. “Achamos que a pandemia passaria rápido e que logo voltaríamos ao trabalho, mas a situação se agravou. No primeiro momento, também aderi à moda casual e fizemos moletons bordados e trabalhados em richelieu”, explica.

Em um segundo momento, a opção mais econômica, segundo Ana Flávia, foi trabalhar com tecidos que a confecção tinha em casa, criando uma cápsula com concepção chiquezinha, uma roupa mais limpa, vestidos fluidos, comprimentos midi, sem uso de bordados. Para o inverno, que será apresentado na capital paulista, ela ainda sente que não é o momento de retornar ao antigo DNA da Kalandra.

“Convidei o estilista Antônio Diniz para nos ajudar a encontrar a cara da próxima coleção de acordo com o nosso perfil. A direção é voltada para novos formatos de cerimônias festivas, como os minis weddings em sítios e praias. Ainda não sabemos se inserimos bordados ou não, essa é uma decisão a ser tomada”.





Retorno Elizabeth Marques, dona da marca homônina, também passou pelo mesmo processo de adaptação à pandemia e tateia na busca de uma fórmula que permita à sua empresa retomar mercado com eficiência. Assim como a Kalandra, depois do susto inicial, a providência da estilista foi criar uma cápsula no formato slow fashion para atender a demanda da clientela, já que a loja da Cidade Jardim - que vinha de vendas bem-sucedidas - permaneceu fechada por cinco meses. “Como já tínhamos e-commerce, investimos em uma equipe para dar suporte. Trabalhamos muito também por meio de whatsapp. Isso deu uma “segurada” nas contas da empresa no auge da crise”, ressalta.

Segundo ela, outro fato positivo é que 70% das entregas, resultantes dos pedidos obtidos nas feiras de moda no final de 2019, haviam sido feitas. Mesmo assim houve problemas com os lojistas em termos de cancelamentos e pagamentos. “As medidas do governo ajudaram bastante, entre elas a suspensão de contratos de trabalho, em uma época em que não aconteceu faturamento”.

A loja voltou a funcionar em julho e, em setembro, recebeu o lançamento de verão. A coleção exposta nas araras mostra propostas versáteis, roupas fluidas e leves para serem usadas com sandálias rasteiras ou tênis no dia a dia ou com salto nas ocasiões mais importantes. “O movimento ainda está oscilando, o fluxo presencial é pequeno, então temos que reforçar as vendas no digital”, observa.

Elizabeth conta que, nas duas coleções anteriores à pandemia, o mercado de festa já tinha apresentado uma mudança. As peças muito elaboradas, os bordados pesados, as modelagens estruturadas estavam cedendo espaço para as criações em tecidos lisos ou ornadas apenas no corpo dos vestidos, da cintura para cima.

Embora o que se redesenhe no futuro seja a casualização do vestuário, sobretudo em função do conforto, a experiência da estilista lhe diz que, terminado esse período nebuloso, as mulheres vão desejar se enfeitar novamente e as roupas ornamentadas ganharão a preferência.

“Acredito na retomada das peças mais ricas, elas serão escolhidas para alguns momentos importantes, como, por exemplo, o casamento de um filho ou filha. Ou quando a pessoa é convidada para ser madrinha de alguém e precisa ficar em evidência. O glamour e o gosto pela beleza fazem parte do comportamento feminino”, enfatiza. Para o inverno, Elizabeth está pensando em uma coleção casual, mas com presença de bordados leves e divertidos. “Creio que a situação esteja melhor até janeiro e que, aos poucos, o comércio vá ganhando força”.





Sonho Revelação do concurso Ready to Go no segmento festa, a Thays Temponi teve uma ascensão invejável em sete anos de mercado se posicionando nas melhores vitrines do país. O cliente que compra a produção da marca tem uma característica especial: aprecia pompa e circunstância, bordados cheios, preciosidade. “Até fiz um teste criando uma linha mais simples para convidadas, durante duas coleções, mas a preferência do lojista que nos compra é pelo produto elaborado. Ele quer o sonho, o vestido joia feito com muita qualidade”, assegura Thays que, além de ser responsável pelo estilo, é proprietária da label.

Suas criações são disputadas, particularmente, pelas formandas, que encontram nelas o típico objeto do desejo. “Há dois anos, abrimos a venda para o varejo e o resultado foi muito positivo. Trata-se de um público feminino específico, que deseja viver intensamente o importante momento da sua formatura”, ela revela.

E, de certa forma, essa turma garantiu o pagamento dos custos fixos do negócio neste ano pandêmico, porque a estilista resolveu pular uma coleção. “Não achei sentido em fazer um lançamento de verão em uma hora tão complicada no nosso mercado. O cliente não tinha conseguido vender o que comprou, ainda tinha peças em estoque, e o comércio estava fechado”, explica. Para equilibrar as contas, ela precisou, inclusive - a exemplo da Kalandra e da Elizabeth Marques - de demitir funcionários para enxugar a equipe.

Agora, a atenção da estilista está no inverno, aproveitando as ideias que já estava desenvolvendo. “Como faço um trabalho atemporal, fica fácil dar prosseguimento”, garante, acrescentando que está bem animada com a formação do grupo que está indo para São Paulo, em janeiro. “Os custos serão bem menores do que os dos eventos que estamos acostumados a participar, vamos ratear todas as despesas e trabalhar de uma forma bem compatível com o momento. A data também é propícia, não dá mais para lançar coleção em outubro, é muito cedo”.