NATAL DIVERTIDO NO ITAÚPOWER

Aos poucos, a decoração natalina vai tomando conta das ruas e das casas. Mas no ItaúPower Shopping os atrativos natalinos já estão à todo vapor. Enfeitados de vermelho, verde e dourado, com guirlandas, árvores, luzes e brinquedos, os corredores do mall ganharam a magia que a data merece. Além de apreciar a decoração, o público infantil pode brincar na roda gigante de bolas de Natal, no gira-gira de elefantes, no gira-gira de esquilos no trenzinho ou em todos os brinquedos! As atrações estão na Praça de Eventos. As lojas estão funcionando nos horários habituais, de segunda a sábado, de 10h às 22h, e domingo de 14h às 20h. Os demais estabelecimentos também funcionam de segunda a sábado, de 10h às 22h e domingo de 14h às 20h. Já a praça de alimentação funciona de segunda a sábado, de 10h às 23h, e domingo de 12h às 22h. Os brinquedos de segunda a sexta das 13h às 21h, aos sábados das 11h às 21h, e aos domingos das 12h às 20h. Aproveitem"

(foto: MRV/divulgação)

CASAMENTO ALVINEGRO

Em uma ação que agitou seus torcedores, o Clube Atlético Mineiro e seus patrocinadores colocaram o casal de torcedores na história do clube como o primeiro a se casar na Arena MRV (foto), em Belo Horizonte. Kathleen Nogueira Fernandes Maestro e Samuel Maestro Silveira foram ganhadores da campanha realizada pela MRV. Além de roupas e assessórios para os noivos, buquê, decoração, bolo, com espumante, registro em foto e vídeo, a cerimônia teve como celebrante o ex-jogador e ídolo na nação alvinegra, Reinaldo.





CHOPE CONTRA O CÂNCER?

Claro que nenhum médico aprovaria o uso do chope ou qualquer outra bebida alcoólica no tratamento do câncer. Mas, sim! É possível usar o chope contra o câncer. Pelo menos indiretamente, como pretende a campanha do Porks, da Nossa Senhora do Carmo. A casa, fechada desde março, reabriu e vai promover uma ação beneficente no dia do aniversário de BH. No sábado, dia 12 de dezembro, das 14 até as 22h, 300 chopes pilsen 330 ml estarão disponíveis para a ação e os clientes podem escolher quanto irão pagar pelo copo, de acordo com sua consciência. A renda obtida será revertida para o combate ao câncer. Uma instituição, ainda não anunciada, será contemplada com o valor arrecadado. Enfim, mais um exemplo de criatividade do mercado publicitário.





CLIENTES OU FÃS

Pesquisa realizada pela Hibou, empresa de monitoramento e pesquisa, com mais de 2.600 pessoas, revela a grande relevância que o atendimento tem na hora da compra de produtos e serviços. Mesmo que 98% dos brasileiros busque a qualidade daquilo que está comprando, 94% querem mesmo é um bom atendimento. Outros 79% querem preço e 81% olham para a garantia.





AS MELHORES

Apesar de serem consumidores preocupados com a qualidade no atendimento, apenas 11% se consideram totalmente satisfeitos; 39% muito satisfeito e 40%, médio satisfeito com a forma como é atendido. Na opinião dos entrevistados, as marcas mais citadas que melhor atendem seus clientes são: Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, Apple, Brastemp, Samsung, Nubank.





ESTÁCIO RESPONSÁVEL

A Estácio Belo Horizonte conquistou o "Selo de Instituição Socialmente Responsável", concedido anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que reconhece as instituições de ensino superior pelas suas ações em benefício da sociedade. A certificação tem como objetivo mostrar à sociedade que a instituição promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida.





CRITÉRIOS

Para receber o selo, as instituições precisam cumprir uma série de atividades que devem ser registradas na plataforma da campanha. O objetivo é promover benefícios sociais à comunidade onde a instituição está inserida, bem como também reconhecer a importância dessa ligação necessária entre a academia e a sociedade. O selo é o reconhecimento às instituições que implementaram ações de sustentabilidade e responsabilidade social em benefício da sociedade.





SANTA CASA

Pelo quarto ano consecutivo, a Santa Casa BH foi reconhecida pelo Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil. O prêmio é o maior reconhecimento do terceiro setor no país e evidencia a transparência e as boas práticas de gestão do maior hospital filantrópico 100% SUS de Minas Gerais. Além de apresentar à sociedade instituições sérias e dignas de doações, a iniciativa tem a missão de reconhecer e divulgar aquelas que mais se destacam pelas boas práticas de governança, comunicação, sustentabilidade financeira e transparência. Para que a seleção seja feita, são analisados pontos como captação de recursos, metas e avaliação de resultados.





FENAPRÓ

Concurso FenapróUniversitário 2020 anuncia a melhor campanha sobre o futuro do mercado de trabalho na publicidade. Realizado pela FENAPRO e pelos Sinapros, o concurso elegeu o melhor trabalho inscrito por estudantes de diversos estados. A dupla vencedora é formada por Maria Clara Sales e Vitor Maurílio Freire da Silva, da Universidade de Brasília (UNB). O tema foi "Publicidade: qual é o futuro do mercado de trabalho?". O concurso recebeu 69 inscrições de 11 estados e contou com a participação de 138 estudantes. A campanha vencedora foi "O futuro da publicidade não é só olhar pra frente. É olhar pro lado", teve como orientadora a professora Isabela Lara Oliveira.