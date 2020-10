Aclamado sol

Cila (foto: Ana Dapieve/Divulgação)







A flexibilização do isolamento em Belo Horizonte concidiu com o fim do inverno e a chegada da primavera. Clima bastante favorável para as marcas de moda praia, que sentiram o impacto da pandemia e agora ganham fôlego para voltar à cena com maiôs e biquínis. A expectativa delas é pela vinda de um verão brasileiro com sol, otimismo e boas vendas.

Menos mal para o setor que o período de isolamento coincidiu com o outono e o inverno, diz Tetê Vasconcelos, estilista da Cila. Agora que os dias estão quentes e o verão se aproxima, ela acredita que as as roupas de banho voltam a entrar na lista de desejos. “Como as pessoas não vão querer se arriscar em viagem internacional, acho que este ano vão curtir o verão do Brasil e isso significa litoral. Não necessariamente praia, mas vão querer estar em contato com a energia solar.”

A loja reabriu em horário reduzido e, das 9h às 11h, as clientes podem agendar um horário para atendimento exclusivo. Ainda existe a possibilidade de escolher as peças na arara e levar para experimentar em casa. Tetê está animada, mesmo sabendo que o desafio destes tempos é grande, e espera que o verão consiga dar novo fôlego à marca (financeiramente falando). “O que nos motiva é ter a oportunidade de mostrar para as pessoas como a Cila está se reinventando e levar sol para a vida delas.”

O verão vai chegar no início de novembro (um mês mais tarde), mas a loja terá novidades antes disso. A marca se prepara para lançar o preview de verão, com biquínis e maiôs, usando apenas tecidos que estavam em estoque. De nome Urban Bardô, a coleção cápsula mistura elementos modernos e antigos, com um perfume de Brigite Bardô. O preto, feito com fio biodegradável, é a base das peças, que ganham detalhes em branco, cinza, listras e algumas texturas diferenciadas (como jacquard).

A nova coleção é minimalista do ponto de vista das cores (nenhuma estampa) e do número de modelos (12 no total). Na modelagem, a busca é pelo máximo de conforto. “Fizemos hot pants, que trazem conforto e estilo, e sutiãs estruturados, muitos deles com bojo e outros sem. Além disso, vários modelos têm regulagem na calcinha, no sutiã, na alça, então a pessoa não precisa ficar amarrando”, detalha. A marca também se preocupou em trabalhar com costura embutida.

Outra novidade é o lançamento do e-commerce. “Queremos oferecer um serviço on-line muito humanizado, onde o cliente tenha contato direto pelo WhatsApp com uma das consultoras.” Segundo Tetê, os dois canais de vendas não são considerados concorrentes, e a ideia é que caminhem juntos e se complementem. As vendedoras da loja física podem fazer vendas pelo site, assim como as clientes que compraram no on-line podem fazer troca presencialmente.

O plano é levar para o e-commerce o Cila em casa, serviço de delivery que começou na pandemia e continua mesmo com a abertura do comércio. A marca entrega na porta da cliente uma malinha com as peças que ela escolheu. “É um projeto que a gente acredita que chegou para ficar, não somente enquanto estávamos em isolamento. Na verdade, já queríamos implantar isso há um tempo, pois existe demanda de pessoas que preferem experimentar as peças em casa.”

Por opção, a designer da Tua Essence, Fernanda Lopes Lima, fez uma pausa de três meses durante a pandemia. Tentava entender como o mercado reagiria. Já de volta à ativa, ela retomou a produção da próxima coleção e, neste novo contexto, reafirma a crença no consumo consciente. “Realmente, espero que tudo isso que estamos tendo que viver toque as pessoas para repensar hábitos de consumo. Que sejam mais conscientes e responsáveis em relação ao que escolhem fortalecer”, aponta.





SUSTENTABILIDADE A marca, que começou em uma viagem entre amigas para a Costa Rica, tem um compromisso real com a sustentabilidade. Só utiliza poliamida biodegradável, que gera menos impacto ao planeta. “Todas as peças são dupla face, então ficam mais versáteis, diminuindo a necessidade de consumo. Além disso, não uso bojo, forro, botão, tag de metal e os pigmentos que escolho para as estampas são atóxicos e não poluentes, feito à base de água.” Na coleção Botânica, desenhos de flores pintados a mão por uma artista plástica foram digitalizados e transformados em estampas localizadas.

A decisão de lançar apenas uma coleção por ano também tem a ver com a questão ambiental. Fernanda diz que faz slow fashion de verdade. Por causa da pandemia, a nova coleção levará mais tempo chegar às consumidoras (será em novembro ou dezembro). As peças são vendidas por representantes independentes e lojas parceiras.

A proposta da marca é fazer uma moda atemporal, que não segue tendências. As modelagens que mais agradam ao público, em especial os maiôs, sobrevivem de uma temporada para a outra. Versáteis, eles podem ser usados para nadar, tomar sol ou, num mood mais urbano, como body (com short ou calça). “Como comecei na Costa Rica, sempre tive cliente surfista, atleta, mulheres que fazem exercício ao ar livre, surfam, nadam, então minhas modelagens são sempre pensadas no conforto, funcionalidade e mobilidade. Mas também deixam a silhueta bonita, enaltecem as curvas.”

Fernanda também acredita em uma moda democrática e, no processo de desenvolvimento da nova coleção, está adaptando modelagens para números maiores, com o objetivo de vestir todos os corpos, inclusive grávidas. Outro plano da marca é lançar uma linha fitness.